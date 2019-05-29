На заседание сызранской думы принесли похоронный венок

На заседании думы Сызрани 29 мая фракция КПРФ в лице депутата Марины Ериной подарила городу похоронный венок, сообщает мэрия.

"В своем выступлении буду использовать наглядный экспонат, на него имеется чек, и если кто-то его будет брать, то будет как минимум административная ответственность", - прокомментировала свой поступок депутат. Экспонатом был похоронный венок с надписью "От жителей — городу".

По мнению мэрии, это была спланированная коммунистами Сызрани акция.Из зала заседаний велась прямая трансляция, и свидетелями этой акции могли стать многие жители. В связи с этим местные власти интересуются мнением сызранцев по этому поводу.