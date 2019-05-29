Через месяц в Камышле пройдет Х Всероссийский сельский Сабантуй

29 июня 2019 года в селе Камышла состоится юбилейный десятый Всероссийский сельский Сабантуй. По предварительным расчетам, участие в нем примут более 20 тыс. человек из разных регионов России.

Самарская область избрана для проведения Сабантуя не случайно: татары являются вторым по численности этносом и играют заметную роль в жизни региона. В 2010 году на территории нашей губернии, в селе Алькино Похвистневского района, прошел первый Всероссийский сельский Сабантуй. Тогда, в широкомасштабном мероприятии приняли участие около 18 тыс. человек из 23 регионов России.

Затем Всероссийский сельский Сабантуй проводился в Республике Чувашия, Челябинской, Пермской, Волгоградской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской и Курганской областях.

Всемирный конгресс татар обратился к губернатору с предложением провести юбилейный Всероссийский сельский Сабантуй именно на территории Самарской области. Дмитрий Азаров поддержал идею — было принято решение провести X Всероссийский сельский Сабантуй в Камышлинском районе, жители которого всегда относились с большой любовью и трепетом к этому празднику.

Из поколения в поколение камышлинцы сохраняют традиции этого татарского народного праздника и передают их потомкам. По воспоминаниям сельча,н утром 22 июня 1941 года люди также собирались на поляну на Сабантуй, где и услышали здесь горестную весть о начале войны. Многие участники так и не состоявшихся соревнований и концертов прямо отсюда ушли на фронт и погибли в боях за Родину.

Камышлинцы помнят и свято чтут память о героях. Так, в день проведения Сабантуя на площади перед районным домом культуры села планируется открытие бюста известному татарскому поэту, прозаику, участнику Великой Отечественной войны Анвару Давыдову.

Проведение в 2019 году Всероссийского сельского Сабантуя на Самарской земле при поддержке и соучастии Республики Татарстан станет еще одним толчком для упрочения конструктивных, взаимовыгодных связей между двумя регионами.

На Сабантуй в Камышлу приглашены гости из разных регионов России. На месте события будут развернуты национальные подворья Самарской области, Республик Татарстан и Башкортостан, где участники праздника смогут познакомиться с особенностями быта и традиций народов, проживающих в нашем регионе. А Самарское подворье готовит для гостей интерактивные площадки с необычными экскурсиями.

Всех участников мероприятий 29 июня с 10 часов утра ждет интересная, насыщенна программа: приветствие и чествования батыров весеннее-полевых работ, красочная церемония открытия Сабантуя с участием около 500 артистов и самодеятельных коллективов муниципального района Камышлинский, юных артистов школы "Яктылык" города Самара; концерт с участием звезд татарской эстрады Республики Татарстан и известных творческих коллективов и артистов Самарской области.

На ипподроме села состоятся скачки, будет организован специальный забег на приз губернатора Самарской области. А на самом празднике состоятся спортивные состязания и народные игры. Венцом мероприятия станет, конечно, национальная борьба "куреш", где абсолютному батыру по традиции вручается баран и автомобиль.

Гостей праздника порадует уникальная трюковая шоу-программа с участием каскадеров и автомобилей "АвтоРодео". Для самых маленьких участников праздника будут организованы детские игровые площадки и аттракционы, а гурманов ждет богатая национальная кухня.

Для гостей Сабантуя в канун праздника 28 июня запланировано:

— посещение старинной мечети села Камышла (одна из старейших мечетей в Поволжье, семинар на тему: "Мирный ислам", желающие смогут принят участие в пятничном намазе;

— экскурсия в Дом-музей Саляя Вагизова — автора Алифбы, первого татарского букваря в с. Татарский Байтуган;

— экскурсия в музей "Назад в СССР" в с. Камышла, мастер-классы, связанные с атрибутикой пионерии, конкурс по отгадыванию мелодий советской эпохи;

— экскурсия в краеведческий музей с. Камышла, мастер-класс по вышиванию татарских орнаментов, узоров; фотосессия в татарских костюмах разных времен;

— концерт мастеров искусств республики Татарстан на площади перед РДК;

— экскурсия по ночной Камышле.