Житель Самарской области занял второе место в конкурсе рэперов от Госдумы

Рэпер Dima Dew (Дмитрий Васильев) из Самарской области занял второе место в конкурсе "Безграничный рэп", организованном комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи, сообщает РИА Новости. Он представил членам жюри песню "Тольятти Город".

Говоря об этой композиции, член жюри, пианист Лука Сафронов назвал ее яркой и позитивной. "В русском рэпе мало позитивных текстов… но очень важно давать больше позитива, надежды, ярких эмоций. Наверное, за счет этого он показывает всю красоту", — сказал Сафронов.

Первое место заняла москвичка Екатерина Юрченко с песней "Я хочу быть мэркой столицы", для создания которой она использовала нейросетевую программу.