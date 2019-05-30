16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Пестравском районе демонтировали пять колонок с некачественной питьевой водой В отрадненской больнице подделывали отчетность о диспансеризации Через месяц в Камышле пройдет Х Всероссийский сельский Сабантуй На Крымской площади установят сухой фонтан и маяк Ректором СамГМУ избран Александр Колсанов

Общество

В Пестравском районе демонтировали пять колонок с некачественной питьевой водой

ПЕСТРАВКА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати

Судебные приставы остановили работу пяти колонок в Пестравском районе, в эксплуатации которых были нарушены гигиенические требования к качеству питьевой воды, сообщает УФССП по Самарской области.

Нарушения, которые создавали угрозу жизни и здоровью людей, выявило Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. Районный суд вынес решение остановить эксплуатацию данных конструкций.

В отделе судебных приставов Пестравского района было возбуждено три исполнительных производства о немедленном приостановлении деятельности муниципального унитарного предприятия в части использования колонок питьевой воды по пяти адресам. Судебным приставом-исполнителем должник был тут же уведомлен о требований приостановить работу данных конструкций, а также предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение требований исполнительного документа.

Должник в кратчайшие сроки решение суда исполнил. Колонки с питьевой водой им были демонтированы, а колодцы заварены.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре отметили День библиотек

В Самаре отметили День библиотек

В Самаре запустили цифровых воздушных змеев

В Самаре запустили цифровых воздушных змеев

В Самаре прошел XXVI Фестиваль журналистики – "Пресса-2019"

В Самаре прошел XXVI Фестиваль журналистики – "Пресса-2019"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2