В Пестравском районе демонтировали пять колонок с некачественной питьевой водой

Судебные приставы остановили работу пяти колонок в Пестравском районе, в эксплуатации которых были нарушены гигиенические требования к качеству питьевой воды, сообщает УФССП по Самарской области.

Нарушения, которые создавали угрозу жизни и здоровью людей, выявило Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. Районный суд вынес решение остановить эксплуатацию данных конструкций.

В отделе судебных приставов Пестравского района было возбуждено три исполнительных производства о немедленном приостановлении деятельности муниципального унитарного предприятия в части использования колонок питьевой воды по пяти адресам. Судебным приставом-исполнителем должник был тут же уведомлен о требований приостановить работу данных конструкций, а также предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение требований исполнительного документа.

Должник в кратчайшие сроки решение суда исполнил. Колонки с питьевой водой им были демонтированы, а колодцы заварены.