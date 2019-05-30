Самара вошла в число приоритетных для "Т Плюс" городов с проектами модернизации ТЭС по квоте

Самара входит в число приоритетных городов, где "Т Плюс" планирует реализовать проект модернизации ТЭС по квоте, сообщает РИА Новости. Об этом рассказал председатель правления компании Андрей Вагнер после одобрения проекта реновации двух турбогенераторов Пермской ТЭЦ-9 и одного агрегата на Ижевской ТЭЦ-2 на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике 29 мая в рамках "ручного отбора" проектов".
"Другие города нашего присутствия также нуждаются в новых мощностях, поэтому мы намерены участвовать и в последующих отборах. Приоритетными для нас будут проекты в Екатеринбурге, Оренбурге, Самаре и Ульяновске", — отметил Андрей Вагнер.
Правительство РФ в январе утвердило масштабную программу модернизации ТЭС на 39 ГВт стоимостью 1,9 трлн рублей. Согласно программе, проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за 15 лет за счет повышенных платежей потребителей за мощность.
Предполагается, что первые отборы проектов модернизации будут проведены сразу на три года — 2022-2024, а доходность по этим проектам составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
По общему конкурсу проходят 85% от годового объема отбора, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. В эту квоту "в ручном режиме" могут попасть проекты, которые не проходят по конкурсу.