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Преступления Происшествия

Самарца обвиняют в незаконном использовании документов для создания юрлица

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончено предварительное следствие по уголовному делу 32-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ("Незаконное использование документов для образования юридического лица"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в июле 2017 г. мужчина незаконно использовал удостоверяющий личность документ, а также выдал доверенность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Ранее самарца уже привлекали к уголовной ответственности, он имел не снятую и непогашенную судимость.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения.

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