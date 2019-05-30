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Музыка Культура

Камерный хор "Апрель" выступит в "Звезде"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В КРЦ "Звезда" (Самара, ул. Ново-Садовая, 106г) 4 июня, в 18:30, состоится творческий вечер камерного хора "Апрель".

Вечер посвящен 15-летию коллектива. На концерте представят музыкально-театрализованную программу, отражающую историю, разностороннюю деятельность и достижения молодежного творческого коллектива.

"Апрель" — любительский хоровой коллектив, организованный и существующий на базе Самарского государственного социально-педагогического университета. Коллектив — лауреат семи международных конкурсов.

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