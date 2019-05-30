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Общество

В Струковском саду 1 июня откроется летний концертный сезон

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 1 июня в 18:00 в летнем театре Струковского сада (ул. Красноармейская, 2а) выступит Муниципальный духовой оркестр, открыв летний концертный сезон "Премьеры и ретро".

Оркестр и группа "Джаз-Вояж" исполнят популярные произведения Матвея Блантера, Дюка Эллингтона, Джона Леннона и Пола Маккартни, Тото Кутуньо, Франса Лея, Виктора Лебедева.

До конца августа каждые выходные духовой оркестр под руководством Марка Когана и группа "Джаз-Вояж" под руководством Андрея Беспалова будут давать представления не только в Струковском саду, но и на набережной Волги (Ярмарочный спуск), а также в парках им. 50-летия Октября и им. Победы.

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