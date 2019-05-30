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Общество

В день футбольного матча к "Самара Арене" будет ходить трамвай S5

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 июня, в 18:00, на стадионе "Самара Арена" состоится стыковой матч за право выступать в РПЛ. "Крылья Советов" встретятся с командой "Нижний Новгород".

В связи с этим будет закрыто движение по ул. Дальней, от Московского шоссе до ул. Арена 2018, а также по Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 10, Проезду № 12.

Для болельщиков, приехавших на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона. Заехать на нее можно со стороны ул. Демократической по ул. Арена 2018, далее — по ул. 2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-я Стадионная, далее — по ул. 2-й проезд.

Движение по ул. Арена 2018 откроют на всем протяжении от Волжского шоссе до ул. Демократической. На стороне ул. Арена 2018, прилегающей к стадиону, разрешат стоянку.

Будет работать и специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовую, Барбошину поляну, ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена"), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена"). Маршрут начнет работу в 14:58 с интервалом три — четыре минуты; от Барбошиной поляны до стадиона в 16:32 с интервалом две минуты. Во время матча трамваи не будут ходить по маршруту S5.

Кроме того, до стадиона можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:

— на автобусе № 295 до остановки "Стадион "Самара Арена"/Агропарк";

— на трамваях № 22, 24, 25 — до остановки "Московское шоссе" на ул. Ташкентской, далее — пешком до стадиона или с пересадкой на автобусы № 1, 45, 51, 67, 96, 205 до остановки "ул. Алма-Атинская", на автобус № 295 до остановки "Стадион "Самара Арена"/Агропарк";

— на автобусе № 50 до остановки "Дачи" на ул. Демократической, далее — пешком до стадиона;

— на автобусах № 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, до остановки "ул. Алма-Атинская" на Московском шоссе, далее — пешком до стадиона.

После матча дополнительно подадут автобусы. Сесть на автобусы № 1, 41, 45, 47, 51, 67 можно будет с остановки "Алма-Атинская", а на автобусы маршрута № 50 — в районе Северной парковки.

На трамваи S5 после окончания матча можно будет сесть с обеих площадок остановки "Самара Арена". Трамваи проследуют со всеми остановками.

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