Где в Самаре отпраздновать День защиты детей: семь бюджетных идей

Международный день защиты детей 1 июня выпадает на первые выходные лета, а это значит, что у родителей и их детей появился шанс ярко и интересно провести время вместе. Представляем семь бесплатных площадок для запоминающегося праздника.

На площади Куйбышева в 11:00 стартует "Детский OPEN AIR". Участников ждут игры, танцы, мастер-классы, и конечно же, подарки. Вход свободный. В Доме-музее им. Ленина состоится бесплатное мероприятие под названием "А у нас во дворе…" В программу входят интерактивные экскурсии, которые познакомят гостей со старинными играми XIX-XX века. Организаторы просят захватить с собой спортивную обувь и одежду, а также головные уборы и бутылку воды. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (846) 333-68-58; 8-917-034-09-61. В Струковском парке будут работать сразу несколько тематических площадок: "Площадь искусств"; "Сквер игр"; "Город профессий"; "Художественная улица". Начало в 12:00. Вход свободный. На ул. Ленинградской, возле ТЦ "Опера", состоится праздник с воздушными шарами и аквагримом, для детей и взрослых будет играть музыка. Начало в 12:00. Вход свободный. В музее им. Алабина юных гостей ждет с 13:00 до 14:00 экскурсия в мир детства предков. Также для ребят будут работать площадки творчества, проводиться старинные игры, мастер-классы по созданию пальчиковых кукол. Вход свободный. В ТЦ "Космопорт" на центральной площадке организуют детское научное шоу, шоу с тысячью шаров, бумажную вечеринку, аквагрим и мастер-класс по изготовлению хендгамов. Вход свободный. В Самарской публичной библиотеке откроется выставка работ участников конкурса "Я рисую сказку: мир сказок А. С. Пушкина", посвященная дню рождения поэта. Начало в 13:00. Вход свободный.