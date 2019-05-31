В первый день лета в Самаре ожидают грозу

В субботу, 1 июня, с 07:00 до 19:00 на территории Самарской области ожидают дождь и грозу, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Приволжское УГМС". Также, по прогнозам синоптиков, усилится ветер. Его скорость будет достигать 7-12 м/с, а при грозе возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 30-35 градусов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области