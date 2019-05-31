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Общество

В первый день лета в Самаре ожидают грозу

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 июня, с 07:00 до 19:00 на территории Самарской области ожидают дождь и грозу, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Приволжское УГМС". Также, по прогнозам синоптиков, усилится ветер. Его скорость будет достигать 7-12 м/с, а при грозе возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 30-35 градусов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Чрезвычайное ведомство предупреждает, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

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