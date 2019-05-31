Самарец Алексей Рясков вернулся на ринг и выиграл пояс чемпиона мира

Самарец Алексей Рясков вернулся на ринг после десятилетнего перерыва и выиграл пояс чемпиона мира в самой жесткой версии кикбоксинга.

Самым ярким событием мая в бойцовском мире Самарской области стал международный турнир GFC-12 по смешанным единоборствам с участием бойцов из России, Ирана, Бразилии, Казахстана и Кыргыстана — он прошел в самарском спорткомплексе "МТЛ Арена". Одним из его героев стал 41-летний самарец, президент областной федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков.

В поединке по правилам кикбоксинга (версия К-1) с уроженцем Пензы Максимом Зотовым он бился за пояс чемпиона мира в весе до 75 кг. Направление К-1 в кикбоксинге было создано известным в Японии промоутером Кадзуеси Исии как турнир, в котором по унифицированным правилам могли биться мастера различных ударных единоборств ("К" в названии означала "кикбоксинг", "карате", "кунг-фу"). Рясков, будучи мастером спорта международного класса и двукратным чемпионом Европы по контактному карате — он побеждал на чемпионатах в Париже и Люксембурге — неслучайно бился в самой зрелищной, но и самой тяжелой версии кикбоксинга.

"Поединки по версии К-1 наиболее приближены к контактному карате, из которого вышли многие современные ударные стили единоборств: минимум ограничений в ударах, но существенно ограничены действия в клинче. Отсюда высокая интенсивность поединка, большое количество нанесенных ударов руками и ногами, — обозначил особенности стиля Рясков. — К чемпионскому бою я готовился шесть месяцев. Все это время жил буквально на чемоданах: приехал с одного сбора, взял чистые вещи и уехал на следующий. Я готовился и вместе со сборной России по кикбоксингу, и в Саратове — здесь одна из лучших в России школ кикбоксинга. А в перерывах между сборами не только приглашал в свой самарский клуб единоборств "Александр Невский" лучших спарринг-партнеров, но и сам проводил поединки практически во всех клубах единоборств Самары. Все это без поддержки родных, учеников и друзей я бы не смог выдержать".

Алексей Рясков вспоминает: на первых порах в этих боях ему, тренеру, подготовившему к тому времени двух чемпионов мира по кикбоксингу — Шамиля Абасова и Михаила Тютерева, но решившему вернуться в ринг, неслабо доставалось от спарринг-партнеров. Сказывался почти десятилетний перерыв в боях, а также травмы, без которых в контактном стиле единоборств не обойтись. Но зато к поединку с более молодым соперником, обладателем Кубка России по кикбоксингу Максимом Зотовым самарец подошел в полной боевой готовности.

"Бой мы с соперником начали резко, без разведки, обрушив друг на друга град ударов. Признаюсь — в первом раунде пришлось непросто: Зотов — сильный боец с резкими мощными ударами. Впрочем, другого соперника в поединке за чемпионский пояс быть не могло", — уверен Алексей Рясков. Но пропустив в первом раунде немало ударов, самарец мощно провел начало второго. Пробив серию молниеносных ударов руками в область печени, заставил соперника признать поражение. И победил техническим нокаутом.

"Зачем мне надо было вернуться на ринг после длительного перерыва? Одна из причин, наверное, в том, что я не смог стать чемпионом мира: из-за разногласий с тренером на мировой чемпионат тогда отправили другого бойца. Поэтому когда мне предложили бой за титул, я понял — мне это надо! Полгода готовился — вышел и победил. Сразу после победы я получил два предложения о проведении новых боев. Но решение о продолжении карьеры пока не принял", — подытожил Алексей Рясков.