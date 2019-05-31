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Общество

В Самаре пройдет "Зеленый марафон"

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Зелёный марафон" пройдет в Самаре 1 июня. Дистанция забега составит 4,2 и 10 километров. Также будут организованы детские забеги на 500 м. Принять участие в марафоне могут все желающие. Подробности на сайте.

Для участия в забеге на каждой из дистанций необходим оригинал медицинской справки о состоянии здоровья и возможности участия в забеге.

Площадкой для проведения мероприятия в Самаре станет вторая очередь Набережной, у бассейна ЦСК ВВС. Для зрителей и болельщиков будет организована развлекательная программа.

Первый "Зелёный марафон" Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему".

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