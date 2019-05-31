В Самаре пройдет девятая музыкальная детская академия под патронажем Юрия Башмета

С 4 по 11 июня в Самарской области пройдет Девятая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета.

Церемония открытия состоится 5 июня, в 18:00, в Мраморном зале Самарского областного художественного музея (ул. Куйбышева, 92).

В академии примут участие 80 талантливых молодых музыкантов из 13 стран СНГ и Балтии по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, саксофон и классическая шестиструнная гитара. От Самарской области заявлено 40 юных музыкантов из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Похвистнева, Чапаевска и Алексеевского района.

В рамках академии с 5 по 10 июня ежедневно будут проходить мастер-классы на площадках: Самарская детская музыкальная школа № 12 (ул. Пионерская, 6) — специальность "Гитара"; Новокуйбышевска детская музыкальная школа им. Ю. А. Башмета (ул. Чернышевского, 24) — специальность "Фортепиано"; Детская центральная музыкальная школа (ул. Куйбышева, 118/120) — специальности "Фортепиано", "Кларнет/ саксофон"; Дворец культуры Новокуйбышевска (площадь им. В.И. Ленина) — специальности "Скрипка/ альт"; Самарская детская музыкальная школа № 1 им. Д. Д. Шостаковича (ул. Чапаевская, 80) — специальности "Скрипка/ альт", "Виолончель", Специальность "Флейта".

Концерты преподавателей и учеников:

7 июня, 18:00 — Концерт преподавателей и участников академии в Доме культуры им. В. И. Чапаева (Чапаевск, ул. Комсомольская, 16).

9 июня, 18:00 — Концерт преподавателей и участников академии в Центре культурного развития Кинеля (Кинель, ул. Фестивальная, 18).

11 июня, в 11:00, на Малой сцене самарского театра оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) состоится официальная церемония закрытия.