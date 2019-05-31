В Самаре пройдет девятая музыкальная детская академия под патронажем Юрия Башмета

С 4 по 11 июня в Самарской области пройдет Девятая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета.
Церемония открытия состоится 5 июня, в 18:00, в Мраморном зале Самарского областного художественного музея (ул. Куйбышева, 92).
В академии примут участие 80 талантливых молодых музыкантов из 13 стран СНГ и Балтии по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, саксофон и классическая шестиструнная гитара. От Самарской области заявлено 40 юных музыкантов из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Похвистнева, Чапаевска и Алексеевского района.
В рамках академии с 5 по 10 июня ежедневно будут проходить мастер-классы на площадках: Самарская детская музыкальная школа № 12 (ул. Пионерская, 6) — специальность "Гитара"; Новокуйбышевска детская музыкальная школа им. Ю. А. Башмета (ул. Чернышевского, 24) — специальность "Фортепиано"; Детская центральная музыкальная школа (ул. Куйбышева, 118/120) — специальности "Фортепиано", "Кларнет/ саксофон"; Дворец культуры Новокуйбышевска (площадь им. В.И. Ленина) — специальности "Скрипка/ альт"; Самарская детская музыкальная школа № 1 им. Д. Д. Шостаковича (ул. Чапаевская, 80) — специальности "Скрипка/ альт", "Виолончель", Специальность "Флейта".
Концерты преподавателей и учеников:
7 июня, 18:00 — Концерт преподавателей и участников академии в Доме культуры им. В. И. Чапаева (Чапаевск, ул. Комсомольская, 16).
9 июня, 18:00 — Концерт преподавателей и участников академии в Центре культурного развития Кинеля (Кинель, ул. Фестивальная, 18).
11 июня, в 11:00, на Малой сцене самарского театра оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) состоится официальная церемония закрытия.
В 2019 г. в академии участвуют девять прославленных музыкантов: Юрий Башмет (Россия), альт — народный артист России, народный артист СССР, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, художественный руководитель, дирижер и солист камерного ансамбля "Солисты Москвы", художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия"; Евгений Румянцев (Россия), виолончель — преподаватель Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов, член Ассоциации лауреатов конкурса им. П. И. Чайковского; Гаррет МакЛернон (Великобритания), флейта — лауреат международных конкурсов, концертирующий солист; Татьяна Балашова (Россия), скрипка — заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, преподаватель Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского; Александр Тростянский (Россия), скрипка — заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского; Сергей Главатских (Россия), фортепиано — доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов; Игорь Федоров (Россия), кларнет — концертирующий исполнитель, солист Московской государственной академической филармонии, лауреат международных конкурсов; Елена Попкова (Россия) фортепиано — преподаватель камерного ансамбля в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов; Евгений Финкельштейн (Россия), гитара — профессор, заведующий кафедрой классической гитары Московской государственной классической Академии имени Маймонида, концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов.