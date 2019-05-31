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Культура

Найти все площадки "ВолгаФеста" поможет специальная карта

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В паблике фестиваля "ВолгаФест-2019" в соцсети появилась карта, которая поможет посетителям найти сцены, ВолгаМаркет и ВолгаПикник, инсталляции и площадки с событиями.

Фото: https://vk.com/volgafest_com

"Все темы фестиваля ("Играй", "Смотри", "Слушай" и т. д.) имеют свой цвет, а локации пронумерованы и подписаны", - уточняют организаторы в описании к карте.

Напомним, фестиваль "ВолгаФест-2019" пройдет 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00 на первой очереди набережной (между Речным вокзалом и Вилоновским спуском). В программе мероприятия запланирован ряд событий, посвященных Году театра в России.

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