В выходные перекроют несколько самарских улиц

В Самаре 1 и 2 июня в связи с проведением "Зеленого марафона" и крестным ходом будет ограничено движение на нескольких улицах, сообщает пресс-служба мэрии.

1 июня с 00:00 до 06:00 закрыт проезд по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Маяковского, с 06:00 до 15:00 - от Студенческого переулка до ул. Лесной, а также по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до Кузбасской. Волжский проспект будет ограничен для движения от Студенческого переулка до ул. Маяковского с 15:00 до 16:00.

Крестный ход в день памяти святителя Алексия пройдет 2 июня. В связи с этим закроют следующие участки улиц:

с 10:00 до завершения мероприятия по ул. Некрасовской от Ленинской до Куйбышева;

с 11:00 до завершения мероприятия по ул. Куйбышева от Некрасовской до Венцека;

с 11:30 до завершения мероприятия по ул. Венцека от Куйбышева до Максима Горького.

Временные ограничения движения не распространяются на общественный транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.