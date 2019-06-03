В Самарской области температура в июне будет выше многолетних значений

По сведению Гидрометцентра России в первой декаде июня средняя температура воздуха ожидается на 2-3º выше среднего многолетнего значения, сообщает Приволжское УГМС.

В начале недели погода ожидается неустойчивой. Через регион с западных районов Европейской территории России будут перемещаться фронтальные разделы. Под их влиянием местами пройдут грозовые дожди с порывистым ветром.

Во вторник, 4 июня, ночью ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 11...16 °C. Днем прогноз сохранится, температура воздуха составит 19...24 °C.

В среду, 5 июня, прогноз такой же, как в предыдущие сутки, только ночью температура воздуха 9...14 °C, днем - 22...27 °C.