Из-за замены теплотрассы на ул. Ташкентской изменилась схема въезда в СОКБ им. Середавина

В Самаре в связи с началом работ по замене теплотрассы на ул. Ташкентской изменилась схема въезда на территорию СОКБ им. Середавина сообщают в пресс-службе больницы.

"Всем заинтересованным лицам, сообщаем, что будут выставлены указатели заезда в больницу, а также поезд транспорта будет маршрутизировать охрана на КПП. Работы планируют завершить в ноябре текущего года", — уточняют в медучреждении.

На время работ по замене теплотрассы будут по ул. Ташкентской, предусмотрено перекрытие КПП педиатрического и акушерского корпусов до 2 ноября. Через ворота кафе "Калинка" будет перекрыт въезд с 1 по 17 июля. После выполнения работ и открытия КПП через "Калинку", будет перекрыт проезд в районе автомойки с 17 по 27 июля.