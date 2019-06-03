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Общество

Из-за замены теплотрассы на ул. Ташкентской изменилась схема въезда в СОКБ им. Середавина

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в связи с началом работ по замене теплотрассы на ул. Ташкентской изменилась схема въезда на территорию СОКБ им. Середавина сообщают в пресс-службе больницы.

"Всем заинтересованным лицам, сообщаем, что будут выставлены указатели заезда в больницу, а также поезд транспорта будет маршрутизировать охрана на  КПП. Работы планируют завершить в ноябре текущего года", — уточняют в медучреждении.

На время работ по замене теплотрассы будут по ул. Ташкентской, предусмотрено перекрытие КПП педиатрического и акушерского корпусов до 2 ноября. Через ворота кафе "Калинка" будет перекрыт въезд с  1 по 17 июля. После выполнения работ и открытия КПП через "Калинку", будет перекрыт проезд в районе автомойки с 17 по 27 июля.

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