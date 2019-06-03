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Общество

В Самаре отремонтируют подземный переход на Заводском шоссе

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары выступил заказчиком работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода на пересечении Заводского шоссе и пр. Кирова. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно условиям конкурса, подрядчик не только отремонтирует переход, но и займется благоустройством и озеленением прилегающей территории. Исполнителя по контракту выберут 18 июня. Завершить работы он должен до 30 сентября текущего года.

Начальная (максимальная) цена о контракта — 72,8 млн рублей. Деньги выделит городской бюджет.

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