В Самаре отремонтируют подземный переход на Заводском шоссе

Департамент городского хозяйства и экологии Самары выступил заказчиком работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода на пересечении Заводского шоссе и пр. Кирова. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно условиям конкурса, подрядчик не только отремонтирует переход, но и займется благоустройством и озеленением прилегающей территории. Исполнителя по контракту выберут 18 июня. Завершить работы он должен до 30 сентября текущего года. Начальная (максимальная) цена о контракта — 72,8 млн рублей. Деньги выделит городской бюджет.