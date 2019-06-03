В Красном Яру официально открылся КП "ЯР ПАРК"

1 июня в Красном Яру состоялось торжественное открытие коттеджного поселка ЯР ПАРК.

Современный комфортабельный жилой комплекс на 80 таунхаусов полностью построен и уже практически заселен. Причем большая часть новоселов — городские жители.

Поздравить застройщика с успешным завершением проекта, а новоиспеченных "красноярцев" с новосельем приехал Глава района Михаил Белоусов.

В своем вступительном слове он отметил: "Я рад, что на территории Красноярского района появляются жилые комплексы, обеспеченные современной инженерией и развитой инфраструктурой. Я вижу здесь больше количество детей и желаю семьям новоселов, чтобы их жизнь в новых домах была комфортной, уютной и оправдала все ожидания".

После символического перерезания красной ленты, в котором приняли участие Глава района Михаил Белоусов и управляющий строительной компанией ASSET Сергей Евсеев, праздник продолжился интересной развлекательной программой.

Детишек развлекали прекрасная Фея мыльных пузырей, и удивительное "Молекулярное Шоу" Юрия Вятошина, а еще всем маленьким гостям раздали подарки и угощения.

Каждый из 250 гостей смог поучаствовать в лотерее с ценными призами от партнеров мероприятия.

Кульминацией праздника стал розыгрыш автомобиля Volkswagen Polo от автосалона Премьера Самара, среди жителей коттеджного поселка ЯР ПАРК, которые выполнили условия розыгрыша.