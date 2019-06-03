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Музыка Культура

В аэропорту Курумоч выступит группа "Ромарио"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 июня, в 19:20 в общей зоне пассажирского терминала аэропорта Курумоч состоится концерт группы "Ромарио" (Москва).

Аэропорт Курумоч участвует в фестивале Ural Music Night (Уральская Ночь Музыки). Впервые в истории екатеринбургского музыкального фестиваля организован гастрольный тур по аэропортам Стригино (Нижний Новгород), Курумоч (Самара), Платов (Ростов-на-Дону) и Кольцово (Екатеринбург).

На гастроли от Ural Music Night едут участники группы "Ромарио", к которым в каждом аэропорту присоединится местный музыкальный коллектив.

Самарский концерт пройдет в общей зоне пассажирского терминала и будет доступен всем желающим.

Завершится аэропортовый тур выступлением "Ромарио" в Кольцово, которое откроет основную концертную программу Ural Music Night в Екатеринбурге 28 июня.

"Именно концертом в аэропорту Кольцово традиционно открывается Уральская Ночь Музыки. Но в этот раз вместе с нашими партнерами - холдингом "Аэропорты Регионов" - мы захотели подарить хотя бы маленький кусочек Ночи другим городам, - заявил директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург. - Ведь на фестивале города, регионы, страны и континенты говорят на одном языке - языке музыки".

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