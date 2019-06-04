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Музыка Культура

Джаз в Струковском вошел в ТОП-10 джазовых опен-эйр фестивалей лета

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский опен-эйр фестиваль "Джаз в Струковском" вошел в ТОП-10 летних джазовых событий России по версии аналитического агентства ТурСтат.

Также среди самых популярных джазовых фестивалей на открытом воздухе летом 2019 г. оказались "ПетроДжаз" в Санкт-Петербурге, Chess & Jazz в Москве, Kaliningrad City Jazz в Калининграде, Koktebel Jazz Party в Коктебеле, Sochi Jazz Festival в Сочи, Skolkovo Jazz Science в Сколково, Москва, Джазовые сезоны в Горках Ленинских в Московской области, фестивали Ural Terra Jazz и EverJazz в Свердловской области.

По данным ТурСтат, летние джазовые опэн-эйр фестивали в России посещает свыше полумиллиона человек.

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