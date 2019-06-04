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Общество

Сызранская школьница родила после ЕГЭ по математике

СЫЗРАНЬ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Сызрани 29 мая выпускница 11 класса пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности. В связи с этим у школы в районе Образцовской площадки, где проходил ЕГЭ, дежурила скорая помощь. Эту информацию подтвердили в Западном управлении регионального министерства образования, пишет ktv-ray.ru.

"Обучающаяся в нормальном режиме сдала экзамен по математике, карета скорой помощи была направлена в образовательное учреждение превентивно по инициативе лечащего врача девочки, имеющей заболевание, которое могло обостриться на фоне последнего месяца беременности", - сообщили в минобре.

Известно, что роды прошли 31 мая и завершились благополучно. Сейчас ребенок и молодая мама чувствуют себя хорошо.

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