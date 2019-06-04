В Самаре объявлен конкурс выпускных квалификационных работ по отечественной истории

Совет отделения ассоциации "Российское историческое общество" в Самаре при поддержке администрации губернатора Самарской области объявляют конкурс выпускных квалификационных работ по отечественной истории.

К участию в конкурсе допускаются выпускные квалификационные работы обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата) и 46.04.01 История (уровень магистратуры) высших учебных заведений Самарской области очной и заочной форм обучения.

Работа должна быть написана по направленности (профилю) "Отечественная история", защищена в 2018/2019 учебном году либо быть допущена к защите в 2019 году. Тематика работы должна соответствовать уставной цели ассоциации "Российское историческое общество", оригинальность работы — не ниже 80% — должна подтверждаться справкой высшего учебного заведения.

Критериями отбора лучших выпускных квалификационных работ являются: соответствие уставной цели ассоциации "Российское историческое общество"; научная и общественно-политическая актуальность темы исследования; новизна исследования; степень оригинальности работы; научная ценность исследования, проведенного в рамках работы.

Конкурс проводится в три этапа: полный пакет документов необходимо представить по электронной почте shlalvl@yandex.ru секретарю Совета до 16:00 по московскому времени 16 августа 2019 года. Затем до 18 октября работы будут оцениваться конкурсной комиссией. До 20 декабря пройдет награждение победителей конкурса.

Требования к оформлению конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе, которое размещено в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на сайте Совета (http://samarario.ru).

Победители конкурса (уровень магистратуры) награждаются денежными призами в размере не менее: 10 тыс. руб. — за 1 место; 8 тыс. руб. — за 2 место; 6 тыс. руб. — за 3 место.

Победители конкурса (уровень бакалавриата) награждаются денежными призами в размере не менее: 9тыс. руб. — за 1 место; 7 тыс. руб. — за 2 место; 5 тыс. руб. — за 3 место.

Победители конкурса с их согласия рекомендуются для прохождения стажировки в администрации на срок до 3 месяцев.