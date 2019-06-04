Подписано постановление о создании НОЦ на базе пяти вузов

Подписано постановление о создании научно-образовательного центра (НОЦ) Самарской области.

Новая структура появится без образования юридического лица в составе пяти вузов: Самарского университета, СамГТУ, Тольяттинского государственного университета, СамГМУ, СамГУПС и госкорпорации "Ростех".

Отмечается, что НОЦ открыт для вступления новых участников. Управляющей компанией нового центра станет АНО "Институт регионального развития".

Напомним, задачу о создании 15 НОЦ мирового уровня по всей России поставил президент РФ Владимир Путин. Эти центры должны объединить в консорциум ведущие вузы и промышленные предприятия для разработки научно-технических проектов и их внедрения в реальное производство.