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Общество

Утка с утятами остановила движение на Московском шоссе

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 июня, движение на Московском шоссе встало из-за необычных пешеходов, сообщают очевидцы в соцсетях. По словам очевидцем происшедшего, проезжую часть переходила утка с утятами.

"Сегодня водители перекрыли Московское шоссе на 17-м км для того, чтобы утка с утятами благополучно перешла дорогу и ушла в направлении "Самара Арены", - делятся впечатлениями автомобилисты.

Судя по размещенному в соцсети видео и комментариев под ним, и водители, и пользователи соцсетей отреагировали на пернатых участников движения очень позитивно.

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