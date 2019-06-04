Утка с утятами остановила движение на Московском шоссе

Во вторник, 4 июня, движение на Московском шоссе встало из-за необычных пешеходов, сообщают очевидцы в соцсетях. По словам очевидцем происшедшего, проезжую часть переходила утка с утятами.

"Сегодня водители перекрыли Московское шоссе на 17-м км для того, чтобы утка с утятами благополучно перешла дорогу и ушла в направлении "Самара Арены", - делятся впечатлениями автомобилисты.

Судя по размещенному в соцсети видео и комментариев под ним, и водители, и пользователи соцсетей отреагировали на пернатых участников движения очень позитивно.