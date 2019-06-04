В Самаре наградят победителей конкурсного отбора благотворительного фонда "Новые имена"

В театре оперы и балета 5 июня в 19:00 наградят победителей конкурсного отбора Межрегионального благотворительного фонда "Новые имена" им. И.Н.Воронцовой. Вручать награды талантливым детям будет президент фонда, народный артист России Денис Мацуев.

По итогам конкурсного отбора стипендию в 10 тыс. руб. и приглашение на XXVII Международную летнюю творческую школу в Суздаль получат Глеб Данилов (изобразительное искусство) - ученик Художественной школы им. Марка Шагала (Тольятти); Полина Пирогова (скрипка) - ученица Школы искусств Центрального района (Тольятти); Татьяна Белозерова (фортепиано) - ученица Школы искусств им. М.А.Балакирева (Тольятти); Дмитрий Караулов (баян) - ученик школы искусств "Лицей искусств" (Тольятти); Екатерина Чернова (баян) - ученица Детской школы искусств им. А.И.Островского (Сызрань).