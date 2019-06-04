16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Премьеры недели: блестки, комиксы и боевик В Музее модерна откроется выставка Александра Васильева "Курортная мода" Галерея "Виктория" устраивает недельный фестиваль "Назад в город" На "Метафесте" выступит группа "Кирпичи" Самая полная программа "ВолгаФеста"

Культура

В Самаре наградят победителей конкурсного отбора благотворительного фонда "Новые имена"

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 325
Версия для печати

В театре оперы и балета 5 июня в 19:00 наградят победителей конкурсного отбора Межрегионального благотворительного фонда "Новые имена" им. И.Н.Воронцовой. Вручать награды талантливым детям будет президент фонда, народный артист России Денис Мацуев.

По итогам конкурсного отбора стипендию в 10 тыс. руб. и приглашение на XXVII Международную летнюю творческую школу в Суздаль получат Глеб Данилов (изобразительное искусство) - ученик Художественной школы им. Марка Шагала (Тольятти); Полина Пирогова (скрипка) - ученица Школы искусств Центрального района (Тольятти); Татьяна Белозерова (фортепиано) - ученица Школы искусств им. М.А.Балакирева (Тольятти); Дмитрий Караулов (баян) - ученик школы искусств "Лицей искусств" (Тольятти); Екатерина Чернова (баян) - ученица Детской школы искусств им. А.И.Островского (Сызрань).

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошли "Дизайн-выходные"

В Самаре прошли "Дизайн-выходные"

В Самаре прошла "Ночь в музее"-2019

В Самаре прошла "Ночь в музее"-2019

В галерее "Новое пространство" прошел мастер- класс "Перспектива отражений"

В галерее "Новое пространство" прошел мастер- класс "Перспектива отражений"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30