31 мая в Тольятти подведены итоги конкурса "Благотворитель года — 2018". В список победителей вошли предприятия, кому небезразличны человеческие судьбы, спасенные жизни, счастье возвращенного здоровья, доброта, благоустройство города, возрождение леса, сохранение исторических традиций.

Конкурс организует ГБФ "Фонд Тольятти" при поддержке мэрии города. Церемония награждения победителей традиционно прошла в рамках торжественного приема главы Тольятти Сергея Анташева в честь Дня города.

В номинации "Благотворитель года — 2018" среди юридических лиц победителями стали 8 организаций, в число которых вошла Группа компаний "ЭкоВоз".

В 2018 году компанией было проведено более 300 мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки региона, в которых приняло участие около 45000 человек. Прежде всего это постоянные проекты, направленные на эковоспитание детей. Помимо школьных проектов и ежегодной выплаты именных стипендий лучшим студентам-экологам, в прошлом году компания запустила новый проект в детских садах — "Экологическая азбука". Ребята в игровой форме узнают понятия "экология", "переработка" и при помощи родителей собирают раздельно отходы. Реализована постановка первого экологического спектакля в области "Опасное путешествие Пакета по свалке" в сотрудничестве с ДДЮТ "Дилижанс". Спектакль вошел в областной проект "Школа — за раздельный сбор".

"ЭкоВоз" — одна из первых коммерческих структур города, начавших работы по восстановлению тольяттинского леса, продолжает эту работу. За 2018 год на местах пожарищ прибавилось еще 20 000 саженцев, закупленных компанией. Проводится озеленение внутриквартальных территорий, оказывается помощь в проведении субботников — ремонт и установка лавочек, опиловка деревьев и обустройство пешеходных зон, благоустройство клумб.

Компания оказывает всестороннюю поддержку спортивным секциям и мероприятиям. Является партнером тольяттинской лиги дворового футбола и турнира по армейскому рукопашному бою "Воин".

Помимо своих проектов "ЭкоВоз" оказывает материальную, техническую и другую поддержку общественным организациям, волонтерам и фондам, ведущим свою деятельность, направленную на благоустройство городских территорий, восстановление лесов, очищение береговых линий, агитацию за раздельный сбор отходов.