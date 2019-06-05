16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Магнитогорский меткомбинат построит в Тольятти логистический центр На дороге Самара - Тольятти появится зона для тестирования беспилотников Путепровод на М-5 за 2 млрд руб. построит "Автодоринжиниринг" Проект реконструкции ул. XXII Партсъезда снова будут корректировать Самарский 3D-художник Илья Дядюра: "Я нигде не учился теории, все только на практике"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 проводит первый в России масштабный турнир по мобильному киберспорту

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 186
Версия для печати

Мобильный оператор Tele2 первым в России проведет масштабный турнир по мобильному киберспорту сразу в нескольких популярных дисциплинах. Tele2 предлагает геймерам играть и смотреть онлайн-трансляции на своем смартфоне на 4G-скоростях. Tele2 Mobile Open Cup"19 пройдет с июня по июль в Москве, а финал состоится на фестивале Geek Picnic. Профессиональные киберспортсмены и любители поборются за призовой фонд турнира в 1 200 000 рублей.

Фото: предоставлено Tele2

Следуя стратегии "Другие правила", оператор делает регистрацию на Tele2 Mobile Open Cup"19 открытой и бесплатной для всех желающих. Киберспортсмены будут соревноваться в трех популярных дисциплинах: PUBG Mobile (соло и дуэт), Hearthstone и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 1,2 млн рублей, а финал состоится на популярном фестивале Geek Picnic в Москве на Воробьевых горах 13–14 июля.

Желающие попробовать свои силы в киберспорте должны зарегистрироваться на платформе Cyberhero. При этом Tele2 не ограничивает число игроков, которые хотят принять участие в масштабном турнире, однако борьба за главный приз развернется между абонентами Tele2. Онлайн-квалификации пройдут 21 июня — 9 июля. Игры плей-офф будут транслироваться с 1/8 финала на платформах Cyberhero, Twitch и "ВКонтакте". Онлайн-трансляции будут комментировать известные представители мира киберспорта: ведущие турниров, профессиональные стримеры и игроки.

В марте 2019 года Tele2 первой на российском телеком-рынке запустила полноценную платформу для геймеров. Площадка Cyberhero объединила самые востребованные в киберсообществе сервисы. Сервис открыт не только для абонентов Tele2, но и всех любителей киберспорта.

На платформе Tele2 пользователи могут монетизировать свои геймерские навыки. Еженедельно здесь проходят как минимум два турнира с призовым фондом от 5 тыс. руб. Cyberhero также работает как стриминговая платформа. Здесь геймеры создают собственные каналы: пользователи ведут онлайн-трансляции игр и размещают видео. Любой пользователь может смотреть онлайн-трансляции любимых игр в хорошем качестве, а для абонентов Tele2 трафик обнуляется.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30