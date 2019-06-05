Депутаты обсудили вопросы транспортной доступности школ в Крутых Ключах

Депутаты Самарской городской думы совместно со своими коллегами из губдумы посетили школы в микрорайонах Крутые Ключи и Кошелев-парк. В центре внимания народных избранников были вопросы территориальной доступности образовательных учреждений в отдаленных от центра Самары населенных пунктах.

Народные избранники ознакомились с условиями пребывания детей в школе №7 микрорайона Крутые Ключи. В настоящее время здесь в две смены учатся 2923 школьника. Около 600 детей имеют право на зачисление в первый класс в текущем году. 3,5 тыс. человек - большая нагрузка для учебного заведения.

При этом недалеко от школы №7 находится еще одна школа - №1. В ней вдвое меньше учащихся. Это заведение могло бы принять часть учеников из микрорайона Крутые Ключи - ведь их количество продолжит расти. Однако родители опасаются отдавать сюда детей, потому что им придется переходить через железнодорожный переезд с крайне оживленным движением.

Депутаты вместе с железнодорожниками и сотрудниками ГИБДД обсудили возможность организации безопасного проезда школьников из одного населенного пункта в другой.

Подробности читайте 5 июня в газете "Волжская коммуна".