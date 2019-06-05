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Музыка Культура

8 июня Самарский джазовый оркестр выступит под открытым небом

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 июня, в 18:00 на книжной площадке фестиваля "Волгафест" выступит Самарский джазовый оркестр - молодой коллектив, который играет "старый добрый джаз", настоящий свинг 30-40-х годов прошлого века.

Фото: vk.com/samarajazzorchestra

Самарский джазовый оркестр молод - его участникам нет и сорока, здесь играют как профессиональные музыканты, так и студенты музыкального училища им. Шаталова. Оркестр был собран саксофонистом Александром Карбасовым в декабре 2018 года. На Волгафесте это будет четвертый по счету концерт:  до того коллектив с большим успехом выступил в баре "Вечно молодой", ДК железнодорожников и ресторане Bootlegger.

Музыканты ансамбля играют по оригинальным партитурам золотой эпохи свинга. Каждое выступление не похоже на предыдущее - появляются новые композиции и аранжировки, которые удается раздобыть и включить в репертуар руководителю оркестра. Некоторые "нотки" оказываются старше самих оркестрантов, а пометки на них дают представление о том, как играли в оркестрах в "золотые" джазовые годы.

На Волгабукфесте состоится первое выступление оркестра под открытым небом. Места хватит и всем слушателям, и танцорам линди-хопа, которым потанцевать на свежем воздухе - особое удовольствие. Такой творческий тандем всегда вызывает восторг у зрителей - живой джаз и зажигательные танцы под него никого не оставят равнодушными.

Итак, 8 июня, "Старая набережная" напротив Струковского сада, книжная площадка ВолгаФеста, 18:00. Да будет джаз!

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