Из Самары в Ширяево пустят скоростные суда

С 7 июня открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Цена билета - 400 руб., дети до 5 лет без предоставления места - бесплатно.

Судна по этому маршруту будут ходить по выходным три раза в день. В субботу отправление от речвокзала в 8:00 и 17:30, от Поляны им. Фрунзе - в 8:15, 9:15 и 17:45, обратно из Ширяево - в 8:45, 9:45, 18:15. По воскресеньям "Восходы" идут от речпорта в 9:00 и 17:30, от Поляны им. Фрунзе - в 09:15, 17:45 и 18:45, из Ширяево - в 9:45, 18:15, 19:15.