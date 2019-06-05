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Общество

Из Самары в Ширяево пустят скоростные суда

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 июня открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Цена билета - 400 руб., дети до 5 лет без предоставления места - бесплатно.

Судна по этому маршруту будут ходить по выходным три раза в день. В субботу отправление от речвокзала в 8:00 и 17:30, от Поляны им. Фрунзе - в 8:15, 9:15 и 17:45, обратно из Ширяево - в 8:45, 9:45, 18:15. По воскресеньям "Восходы" идут от речпорта в 9:00 и 17:30, от Поляны им. Фрунзе - в 09:15, 17:45 и 18:45, из Ширяево - в 9:45, 18:15, 19:15.

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