Самая полная программа "ВолгаФеста"

Стала известна самая полная и подробная программа фестиваля набережных "ВолгаФест", который пройдет в Самаре 8 и 9 июня на первой очереди набережной Волги.

Главная тема фестиваля в 2019 г. - игра. Игра - это не просто веселое времяпрепровождение, а состояние души, принцип жизни, который так близок современному искусству.

Художественные проекты, с которыми вы сможете познакомиться на фесте: паблик-арт-инсталляции от Ксении Перетрухиной, интерактивный спектакль от Galmae, Неправильные игры от арт-группы "ЕлиКука Красновский", Уличная выставка шаров.

Паблик-арт-объекты "Дочки-матери", "Школа", "Путешествие", "Стать ближе"

Ксения Перетрухина. Где: Променад. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00.

Вспомните свои детские игры, когда замок строился из стульев и одеяла, когда "пол - это лава", когда "магазин" принимал листья растений и цветы.

Театральный художник, обладатель нескольких "Золотых Масок" Ксения Перетрухина представит инсталляции/декорации, состоящие из, казалось бы, обычных бытовых предметов. Объекты предлагают вступить с ними и другими зрителями в коммуникацию, примерить на себя разные социальные роли. Человек, вступая в пространство инсталляций, становится актером для других зрителей.

Инсталляция "Не здесь, а там" от художника GALMAE (Juhyung Lee)

Где: Променад. Когда: 8 июня с 16:00 до 20:00; 9 июня с 20:00 до 22:00.

На набережной 8 июня появится огромная паутина, созданная художником GALMAE. Juhyung Lee работал с полюбившимся на прошлом "ВолгаФесте" театром Женерик Ваппер. Он работает с простым, но вовлекающим зрителя действом. GALMAE будут оплетать отдельно стоящие столбы, создавая хаотическую сетку. Эта паутина проживет на фестивале всего сутки.

9 июня появится человек с камнем в руке. К камню привязана веревка. Человек будет наматывать веревку на камень. Так начнется действо, в котором смогут поучаствовать все желающие. Паутина будет исчезать по мере продвижения зрителей. Советуем не проходить мимо этой паутины, будет эффектно.

Неправильные игры

Арт-группа "ЕлиКука Красновский" (Москва). Где: Пляж. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00.

"ЕлиКука Красновский" - московская арт-группа, которая в своих выставках переворачивает все с ног на голову. Они протестуют против искусства конвейерного типа, поэтому их творчество - это всегда нарушение художественных правил. Участники многих персональных и групповых выставок в Москве и за рубежом.

"ЕлиКука Красновский" на пляже Волги развернут безумное пространство, которое по достоинству оценят и дети, и взрослые.

Человечество придумало множество различных игр, и во всех играх есть правила, которые игрокам нужно соблюдать, чтобы игра состоялась. Но в жизни все не так: правила переписывают по ходу игры, одним можно все, другим - практически ничего, а ураганы, бури и прочие социальные и природные катаклизмы смывают разметку, спутывают карты и портят инвентарь. На площадке "ЕлиКука Красновский" все как в жизни и даже лучше. Они перемешали все известные игры, потому что художники - за всестороннее развитие человека.

Программа:

8 и 9 июня 15:00 - авторская экскурсия по площадке от арт-группы "ЕлиКука Красновский";

8 и 9 июня 17:00 - мастер-класс по созданию безумной спортивной формы;

8 июня 19:00 - оздоровительный омолаживающий музыкальный сеанс.

Уличная выставка шаров

Где: ул. Льва Толстого. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00.

Были ли вы когда-нибудь на выставке, где все объекты сферические? На "ВолгаФесте" вы сможете это сделать. Вас встретит выставка шаров различной конфигурации (их будет 2019 штук), будет пространство для игры с шарами, где посетители смогут научиться жонглировать под руководством опытного жонглера. Для детей и взрослых развернутся творческие мастерские. А вечером здесь покажут немое кино начала XX в. в сопровождении живой музыки от Art Nouveau Delay.

Программа:

8 июня 13:00 - Детский мастер-класс "Собираем собственную молекулу";

15:00 - Взрослый мастер-класс "Мир в сфере"

17:30 - Шествие "Парад сфер";

22:00 - Немое кино и живая музыка;

9 июня 13:00 - Детский мастер-класс "Ловец сна";

15:00 - Взрослый мастер-класс "Сферическая поэзия";

17:30 - Шествие "Парад сфер".

Воркшоп "Дом наизнанку" от детской архитектурной школы Проектиус Kids (Самара)

Где: недалеко от ул. Льва Толстого. Когда: 8 июня с 12:00 до 18:00.

Многоквартирный жилой дом - продукт образа жизни больших городов. На самом деле это много маленьких жилищ, скрытых за одной оболочкой. Эта махина по определению не может выражать индивидуальность жильцов. Индивидуальность может быть выражена только в интерьерах. Мы предлагаем перевернуть все с ног на голову и выплеснуть индивидуальность на фасад.

Каждому участнику предложат расписать красками фанерную дощечку 25×25 см, которая затем будет крепиться на общую инсталляцию. Инсталляция останется и на второй день фестиваля как украшение.

Площадка СТС

Где: пляж под Ленинградским спуском. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 19:00.

Телеканал СТС является партнером фестиваля "ВолгаФест" и устраивает на набережной веселые соревнования по обычным играм. В прошлые годы гости фестиваля соревновались в бадминтоне, а в 2019 г. на площадке СТС гости смогут поиграть в гигантский баскетбол прямо на пляже.

"Кошачья столица"

Где: променад. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00.

Молодой арт-менеджер Эльвира Шабурова заявила, что "Самара - это настоящая кошачья столица". Гостей фестиваля ждет насыщенная арт-площадка с множеством интерактивов, целой галереей "арт-кошек", фотозоной и настоящей битвой художников.

"Эра Роботов"

Где: между улицами Красноармейской и Вилоновской. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00.

Площадку организовывает ЦИТ "Эра роботов". На фестивале представят интерактивную выставку с электронными роботизированными девайсами, а также мастер-классы, где каждый сможет создать своего робота и почувствовать себя великим изобретателем.

Детская площадка "ИТ-медицина"

Где: между улицами Красноармейской и Вилоновской. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00.

На площадке можно будет увидеть тело человека изнутри - в макро- и микровиде, поучаствовать в увлекательных химических опытах, с помощью которых жизнь вокруг станет чуточку понятнее. Научиться оказывать первую помощь в разных ситуациях, но, в первую очередь, тем, кому станет плохо под палящим солнцем.

Третьяковская галерея

Где: недалеко от Некрасовского спуска. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00.

На площадке Третьяковской галереи можно будет погрузиться в атмосферу произведений одного из самых известных в мире отечественных современных художников Ильи Кабакова и попробовать новые творческие методы.

"Художник-персонаж" - термин И.Кабакова, обозначающий некоего посредника между автором работы и зрителем, от лица которого ведется повествование. Персонажи Кабакова разнообразны, непредсказуемы, обладают различными характерами и высказывают противоречивые мнения.

Пофантазировать вслед за художником на тему персонажей и изучить принципы создания таких видов современного искусства, как инсталляция, альбом и объект, можно будет вместе с Третьяковской галерей. За два дня фестиваля зрители создадут коллективную инсталляцию из мусора, который найдется в их карманах, и нарисуют большой альбом о жизни в шкафу. Кроме того, каждый участник сможет придумать и воплотить в различных художественных техниках современного искусства историю о своем персонаже.

Механические деревянные шестеренки (Москва)

Где: спортплощадка около ул. Ленинградской. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00.

"ВолгаФест" за DIY ("Do It Youself" - "сделай сам"), поэтому на фестивале будет работать площадка "Механических деревянных шестеренок" - проект, который учит работать с деревом, используя лобзик и шуруповерт. Команда проекта создает объекты своими руками и может научить этому вас. Справятся все, даже самые маленькие и неумелые.

На этой площадке дети будут создавать свой зоопарк фантастических и не очень зверей из разных пород деревьев, а взрослые сделают себе деревянную перкуссию.

ВолгаБукФест (Самара)

Где: между улицами Красноармейской и Вилоновской. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00.

Полюбившаяся с прошлых лет площадка Самарского литературного музея станет местом игры и творчества. Образ этого года - "Литература в кубе". Каждый гость с помощью игр в кубы и кубики построит диалог с книгой и даже станет ее частью.

Все два дня на "ВолгаБукФест" будет работать книжная ярмарка, где можно будет познакомиться с новинками издательств, будут работать детская локация "Игра с книгой", выставка "Театральный словарь".

Посетители смогут принять участие в детских и взрослых ворк-шопах, послушать джаз и интересных лекторов.

Программа:

8 июня.

Семейные мастер-классы:

12:00 - Игра в буриме по книге Дагмар Урбанковой "Маскарад" от издательства "Самокат";

13:30 - Мастер-класс по книге Романа Беляева "Как работает маяк" от издательства "Самокат";

14:30 - Мастер-класс "Театральная коробка" по созданию театра в коробке;

14:30 - Мастер-класс "Мастерская сказочных героев" по созданию театральных масок.

Взрослые мастер-классы

15:30 - 18:00 Мастер-класс "Игра воображения".

Сцена:

16:00 - Презентация книги Н. Дашевской "Тео-театральный капитан" от издательства "Самокат";

17:00 - Презентация серии книг "Основы искусства" от издательства Ad Marginem;

17:30 - Концерт Самарского джазового оркестра.

9 июня

Семейные мастер-классы:

12:00 - Мастер-класс по книге Юлии Ароновой "Моя мама - самолет!" от издательства "Самокат";

13:30 - Мастер-класс с оживлением иллюстраций по серии книг "Пижамарама" от издательства "Самокат";

14:30 - Мастер-класс "Театральная коробка" по созданию театра в коробке;

14:30 - Мастер-класс "Мастерская сказочных героев" по созданию театральных масок;

17:00 - Мастер-класс по книге Юваля Зоммера "Большая книга моря" от издательства Ad Marginem.

Воздушные рыбы

Детская творческая резиденция. Авторский проект художников Л.Шмыковой и П.Стабровского (детский проект "Чердак", музей современного искусства PERMM, Пермь).

Где: Дом архитектора. Когда: 4-8 июня с 10:00 до 21:00. Площадка на фестивале - около Некрасовского спуска. Когда: 9 июня с 12:00 до 18:00.

Детская программа на фестивале ярко заявит о себе благодаря площадке детского проекта "Чердак" Пермского музея современного искусства. Лучшие музейные педагоги и художники приедут из "столицы культурной революции", чтобы провести пятидневную творческую резиденцию в Самаре и вместе с маленькими гостями фестиваля населить набережную подводными жителями и завершить все праздничным шествием.

Детская творческая резиденция будет работать с 4 по 8 июня в Доме архитектора, где самарские дети вместе с художниками Л.Шмыковой и П.Стабровским будут создавать огромных рыб.

А 9 июня на набережной большие воздушные рыбы и подводные обитатели в темноте поднимутся из глубин реки, чтобы осветить путь гуляющих по берегу.

Площадка галереи "Виктория" (Самара)

Где: Некрасовский спуск. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 19:00.

Площадка галереи "Виктория" развернется около проекта "Корабль Толерантности" Ильи и Эмилии Кабаковых. Вас ждут творческие мастер-классы и игры, книжная лавка с уникальными изданиями по современной культуре и "БанкомАрт" - первый аппарат для продажи произведений искусства.

Программа:

8 июня

12:00 - 15:00 Рисуем Новые земли;

16:00 - 19:00 Наполняем Землю и Море жителями и кораблями;

12:00 - 19:00 Интерактивный объект "Качели". Создав портрет себя или любого персонажа в технике коллаж, разместите свою фигурку на "Качели", так, чтобы не нарушить существующего равновесия.

9 июня

12:30, 15:00, 17:30 - Экскурсии по "Кораблю Толерантности" и выставке "Вера в глубоком кризисе".

Площадка историко-краеведческого музея им. Алабина

Где: недалеко от Красноармейского спуска. Когда: 8 и 9 июня, с 12:00 до 18:00.

Музей им. Алабина приготовил площадку, где можно будет познакомиться со старинными играми, популярными среди детей и молодежи начала прошлого века (кольцеброс, мотальщики, крокет и другие). Здесь же можно будет сфотографироваться с легендарным Петром Алабиным.

Площадка Самарского художественного музея

Где: Ленинградский спуск. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00.

Увидеть. Почувствовать. Дотронуться. Теперь картины из коллекции Самарского областного художественного музея сможет увидеть каждый. Второй год Художественный музей реализует проект "Музей на кончиках пальцев". У гостей площадки появится возможность подробнее ознакомиться с различными жанрами и тактильно ощутить границы творческой мысли художника. И хотя проект рассчитан на слабовидящих, Художественный музей призывает гостей фестиваля ознакомиться с 3D-копиями картин. Адаптированный аудиогид даст возможность слушателю совместить фантазию художника со своей интерпретацией и глубже проникнуться процессом восприятия визуальных образов.

Площадка "Леруа Мерлен"

Где: между улицами Красноармейской и Вилоновской. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00.

Это площадка для настоящих рукодельников. В течение всего дня гостей ждут различные мастер-классы, а также большая инсталляция в виде слова "ВОЛГА", в которую каждый гость может забить гвоздь.

Площадка Исторического парка "Россия - Моя История"

Где: променад. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00.

8 и 9 июня

Инсталляция "Петля времени". Она выполнена в форме спирали, внутри спирали находится человек - экскурсовод, который рассказывает о любопытных деталях истории России и Самарского края. На спирали будут находиться предметы, символизирующие ту или иную эпоху. Также гости "Волгафеста" могут заполнять спираль времени любыми мелочами из того, что есть под рукой, концептуально дополняя инсталляцию.

Фотозона с масками из папье-маше. Гости могут примерять маски и фотографироваться с ними.

Мастер-класс "Пляжная история". Гостям предложат разукрасить фигурки из соленого теста в форме ракушек.

9 июня - мастер-класс "Роспись в стиле русских народных промыслов". Гостям предложат раскрасить тарелку в каком-либо стиле: гжель, хохлома, мезенская роспись, городецкая роспись. С посетителями площадки Исторического парка будет работать художник, который подробно объяснит, как выполняется тот или иной вид росписи, какова история его происхождения.

Ландшафтный спектакль "Приехали!", Упсала-Цирк (Санкт-Петербург)

Где: Некрасовский спуск (начало спектакля). Когда: 8 июня в 14:00.

Единственный в мире цирк для хулиганов - "Упсала-Цирк" из Санкт-Петербурга - выступит в первый день фестиваля.

Центр нового цирка - "Упсала-Цирк" - объединяет социально-культурные, образовательные и арт-проекты для детей и взрослых. "Упсала-Цирк" существует в Санкт-Петербурге с 2000 года.

Действие спектакля "Приехали!" разворачивается под открытым небом, причем не на одной, а на нескольких площадках. Зрители будут перемещаться от одного места к другому вместе с героями спектакля. Представление, в котором удивительным образом перемешались жанр "цирка нуво", буффонада и уличный театр.

"Приехали!" - это история о чудаке, который всю свою жизнь ждет приезда цирка, чтобы уехать с ним навсегда: он готовит и придумывает номера, учится жонглировать и прячет в потайных карманах множество секретов. И вот под грохот мотоциклов и медь духовых цирк врывается в спокойный пыльный город. Но тот ли это цирк, которого он так ждал?

Спектакль "Мокрая свадьба", Театр "АХЕ" (Санкт-Петербург)

Где: пляж под Некрасовским спуском, справа от сцены. Когда: 8 июня в 20:30.

Инженерный театр "АХЕ" - авангардный проект, который перевернет ваше представление о театральном действе. Театр "АХЕ" получал награды в Германии, Польше и Франции, а 9 июня в рамках "ВолгаФеста" выступит на берегу Волги.

"Мокрая свадьба" - спектакль, в котором традиционная предметная среда становится инженерной инсталляцией, а городские суеверия - поводом для имитации ритуала, где органично смешиваются вино и ацетон, тесто и земля, пляски Бутоха и стулья Тонета, любовь и смерть. Одним из толчков к созданию спектакля стало знакомство участников "АХЕ" со средневековым текстом алхимика Иоганна Валентина Андреэ "Химическая свадьба". Показ спектакля всегда проходит в естественных декорациях на водном ландшафте. Новая локация всегда сообщает спектаклю неповторимые нюансы. Спектакль "Мокрая свадьба" завершит первый фестивальный день.

Сторителлинг, Студия историй (Москва)

Где: пляж под Некрасовским спуском. Когда: 8 и 9 июня.

13:00 - Тайна Куликовской битвы;

15:00 - Снежная Королева;

20:00 - Космос. Начало (на сцене лектория).

Перенестись в сказочную историю можно будет вместе со "Студией историй". Эта самая плодовитая московская мастерская сторителлинга, созданная актером и режиссером Константином Кожевниковым, работает на базе "Театр.doc". Сторителлинг - это искусство рассказывать истории так, чтобы они захватывали.

"Студия Историй" рассказывает о делах давно минувших дней, не просто используя театральные средства, но еще и метод рассказа, когда важнее установить контакт со зрителем, чем прятаться за костюмы и отгородиться декорациями.

На фестивале "ВолгаФест" мастерская сторителлинга "Студия Историй" представит три спектакля, которые будут показаны в оба дня праздника: "Тайна Куликовской битвы", "Снежная королева", "Космос. Начало".

Детская Театральная полянка

Где: между Некрасовским спуском и ул. Льва Толстого. Детские спектакли "Все подряд", театр "Моника и Дрозд" (Москва). Когда: 8 и 9 июня в 18:00 - спектакль "Все подряд".

Московский театр для детей "Моника и дрозд" покажет на фестивале два спектакля. Спектакль "Все подряд" по книге "Не все умеют падать" нидерландского писателя Тоона Теллегена для детей от 4 до 8 лет помогает сменить привычный ход мыслей.

Герои сказки живут в мире, где к необычному относятся как к обыденному. Слон может сидеть на облачке и не знать, как с него упасть, а Муравью непременно надо что-то забыть, чтобы встать и побежать дальше - так много он знает и так тяжела его голова. По сюжету дети вместе с героями оказываются в волшебном лесу, где чудеса - обычное дело. И вопросы в голову приходят самые неожиданные. Давно ли вы беседовали с чаем? Удавалось ли вам оторваться от земли хотя бы на метр? Где прячется боль?

Сторителлинг "Весенняя сказка" по мотивам сказок Сергея Козлова, современного писателя, автора историй о Ежике и Медвежонке. 9 июня в 16:00.

Спектакль о весне, об ожидании ее, о ее чудесных превращениях, где каждый день меняются цвета, запахи, звуки. О весне, в которую и самому невозможно не измениться. О весне, в которую хочется вглядываться. О необыкновенной и единственной.

Спектакли от театра "Театр для малышей" (Самара)

Когда: 8 и 9 июня в 12:00.

Театр для малышей - это место для семейного отдыха. Увлекательные спектакли для малышей от года.

Беби-Спектакль приглашает в увлекательный диалог самого маленького зрителя, родителей и актеров. Детки взаимодействуют с героями сказок, учатся быть добрыми, чуткими, в игровой форме осваивают необходимые и полезные навыки и эстетически развиваются. Это философско-смешные сказки и сюжеты современных авторов на вечные темы, которые и сейчас волнуют юного зрителя.

Ежедневно в рамках фестиваля будут проходить спектакли для детей от 1 года до 4 лет и мастер-классы от актеров театра "Играю с мамой".

Спектакль "Ниф, Наф, Нуф и Волк" от театра "СамАрт"

Когда: 8 июня в 16:30.

Жили-были на лесной поляне три поросенка. Летом они резвились в сочной зеленой траве и распевали каждый свою песенку. Осенью они танцевали в опавших ярких листьях. Но на носу зима, а значит, пора задуматься, где поросятам прятаться от холода. Взялись они за работу, и на поляне появились три домика. Но об избушках, внезапно выросших в лесу, узнает самый страшный зверь на свете. Удастся ли Волку напасть на храбрых поросят и как они переживут эту непростую зиму, вы узнаете из сказки "СамАрта".

Спектакль "Веселая гусеница" от Самарского театра кукол

Когда: 8 июня в 13:00.

Спектакль "Веселая гусеница". Интерактивная сказка-игра. В процессе представления малышам предстоит не только следить за происходящим на сцене, но и принимать в действии непосредственное участие - играть, считать и отгадывать загадки, ведь садовник постоянно обращается к ребятам за советом.

Веселая гусеница находит каждый день что-нибудь вкусное в саду, то грушу, то яблоко, съедает и становится все толще и толще. Никто не мог и подумать, что в конце спектакля ползающая мохнатая гусеница превратится в прекрасную бабочку.

После спектакля состоится творческая встреча с актерами, интерактив с куклами, возможно будет сфотографироваться с ростовыми куклами.

Спектакль "Сказочки на лавочке" Тольяттинского театра кукол

Когда: 9 июня в 13:30.

Спектакль "Сказочки на лавочке". Яркий, веселый и музыкальный спектакль с русскими народными песнями, играми и потешками. Деревенские потешки по мотивам известных народных сказок.

Живое пение актеров, интересные хореографические картинки и веселые шутки-прибаутки делают спектакль самобытным и неповторимым. В спектакле много игровых и интерактивных моментов, что еще больше оживляет его и вызывает интерес зрителей.

После показа состоится творческая встреча с актерами, дети смогут поближе познакомиться с куклами и узнают о разнообразии их видов в кукольном театре.

Тольяттинский театр кукол - настоящая вселенная таинственного и образного, а также уникальное явление в сфере искусства по своей удивительной простоте и многозначности.

Дефиле персонажей средневековых фарсов. Театр-студия "Грань" (Новокуйбышевск)

Где: променад. Когда: 9 июня в 14:00.

Актеры в гиперболизированных костюмах художника по костюмам Елены Соловьевой предстанут перед взорами посетителей на фоне Волги.

Во многих средневековых фарсах подробно и изобретательно изображены те перебранки и потасовки, которые ежедневно возникают между мужем и женой. С точки зрения авторов фарсов, в жизни царят беспорядок и дисгармония, связи между людьми зыбки и подвижны, вместо общности интересов здесь правят своекорыстие, эгоизм, низкие страсти (жадность, лживость и так далее).

Воздушный шар

Где: пляжная зона между улицами Красноармейской и Вилоновской. Когда: 8 и 9 июня при хорошей погоде.

Фестиваль "ВолгаФест" осваивает воздушные просторы, поэтому 8 и 9 июня в небо поднимается настоящий шар. Чего-чего, а шара на набережной еще не было.

Фестиваль воздушных змеев

Где: пляжная зона между улицами Льва Толстого и Красноармейской. Когда: 8 и 9 июня при хорошей погоде и устойчивом ветре.

Сложно представить ВолгаФест без шоу воздушных змеев. На фестивале будет одна из лучших российских команд с новой программой, посвященной космической теме и фантастическим существам.

В небо над Самарой поднимутся воздушные змеи в форме огромных драконов, турбин, призраков. Пляж будет украшен садами из развевающихся на ветру флажков и ленточек, а на площадке мы организуют мастер-класс, где все желающие смогут смастерить воздушного змея своими руками.

Хореографическая сцена



Где: пляж под спуском ул. Льва Толстого. Когда: 8 июня.

PLЯSKI (Самара) в 17:00



В своем хореографическом спектакле коллектив раскрывает процесс захвата разума человека идеей, ситуацией, обстоятельствами. Насколько быстро и незаметно происходит поглощение и как человек существует в этом.

СКРИМ (Самара) в 18:00

Со дня основания и по сей день театр танца "СКРИМ" ведет широкую творческую деятельность, открывая российскому зрителю одно из ярких направлений современного искусства.

FarForYo (Москва) в 19:00

Для танцевальной компании FarForYo танец - это возможность найти новый путь взаимодействия человека с окружающей средой: литературой, искусством, архитектурой, улицами, модой, людьми. Это диалог, который каждый раз строится по-новому, именно поэтому в основе создания их перфомансов лежит импровизация.

OʼSheTheARTe (Вологда) в 19:00

Выступление OʼSheTheARTe - торжество чувств в предвкушении абсолютной свободы. Действие выстроено на последовательности задач/сигналов, сдерживающих факторов, и ответной реакции на эти самые сигналы. Каждый участник перформанса занимает свое место на площадке. Нет необходимости оправдывать его действия, потому как вовлеченность в процесс уже оправдана его решительностью.

Открытые репетиции и мастер-классы

Когда: 9 июня.

Татьяна Наумова (Театр "СамаАрт") в 14:00

Мастер-класс "Провокация к действию" направлен на формирование диалога между телом и умом через развитие связей внутри тела и взаимодействие с партнером.

Театр-Студия "Грань" (Новокуйбышевск) в 15:00

Мастер-класс "Подготовка актерского инструмента". Речевая и пластическая разминка

Театр "Мастерская" (Самара) в 16:40

Пластическо-трюковой спектакль "Чаша".

Кроме традиционной музыкальной программы на "ВолгаФесте" прозвучит "Набережная опера" в исполнении самарских коллективов.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЦЕНА

Где: ул. Красноармейская.

8 июня

ВолгаFolkBand (Самара) в 12:00

Красочное оркестровое звучание авторских композиций в стиле модерн-фолк в сочетании с проникновенным вокалом Натальи Бондаревой.

Реновация (Самара) в 13:20

Отчетный поэтический спектакль всероссийской поэтической резиденции "Реновация".

Миша Мищенко (Москва) в 15:00

Композитор, аранжировщик, мультиинструменталист и саунд-продюсер, пионер жанра neoclassical в России.

MartAvi (Эстония) в 16:00

Экспериментальный музыкальный проект.

Интурист (Москва) в 18:00

Проект нашумевшего музыканта Евгения Горбунова, участника групп "ГШ", NRKTK, Interchain.

9 июня

Esterhazi (Самара) в 12:00

Электронная экспериментальная музыка в стиле эмбиент.

Василий Тонковидов и Cо. (Самара) в 12:40

Немного провинциальной музыки для струнных. Музыка для театра на свободе.

МЫТеатр (Самара) в 15:00

Театральная читка произведений Зощенко, Аверченко, Чехова.

Павел Куприянов (Самара) в 16:40

Композитор и музыкант, создающий воздушную и легкую музыку, которая заставляет не только витать в облаках, но и задуматься о современных реалиях.

Кирилл Рихтер (Москва) в 18:40

Пианист и композитор, представитель российского минимализма.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СЦЕНА

Где: ул. Некрасовская.

8 июня

Небослов (Москва) в 12:40

Целый мир, состоящий из людей и песен, историй, перевоплощений, чудес, игр, ощущений и звуков.

Jitterbugs (Самара) в 14:00

Sax& BrassBand, выступающий с популярными джазовыми мелодия в исполнении духовых и ударных.

Открытие Корабля толерантности

Где: Некрасовский спуск около Корабля Толерантности. Когда: открытие 8 июня в 15:30.

Проект "Корабль толерантности" стартовал в 2007 г. и на протяжении 12 лет продолжает свой путь по городам мира. К настоящему времени проект уже был реализован в Нью-Йорке, Майами, Венеции, Шардже, Сиве и многих других городах. В 2019 г. "Корабль Толерантности" поднимет паруса над Чикаго, Берлином и Самарой, что позволит нашему городу встать в один ряд с ведущими культурными центрами мира. "Корабль толерантности" станет первым проектом Государственной Третьяковской галереи, реализованным в Самаре.

Перед гостями выступят воспитанники МБОУДО ДМШ им. Ю.А.Башмета и известный ирландский флейтист Гарет МакЛернон (Gareth McLearnon)

Juno 17 (Германия) в 17:20

Инди-рок-группа из Франкфурта с синтезированным звуком, современными вокальными линиями и объемным звучанием.

Cheesepeople (Самара) в 19:00

Культовая самарская группа, новый альбом которой стал своеобразным взглядом на рейв из русского зазеркалья.

Пасош (Москва) в 21:30

Популярная молодая российская рок-группа, играющая стремительный мелодичный гитарный рок.

9 июня

Твои друзья полимеры (Самара) в 12:40

Разрушительный шугейз, мечтательно-шумовая волна из небесных вокальных мелодий и огромных парящих звуковых пейзажей.

Четвергъ в Библиотеке (Самара) в 14:00

Музыкально-поэтический проект, посвященный поэзии Серебряного века.

Краснознаменная дивизия имени моей бабушки (Москва) в 16:00

Столичная группа, исполняющая экспериментальный рок с элементами барокко-попа, пост-панка, академического минимализма, шугейза и афро-попа.

Super collection orchestra (Санкт-Петербург) в 17:20

Питерский коллектив, исполняющий песни, стиль которых от композиции к композиции меняется от минималистичной поп-музыки до психоделического рока.

Markscheider kunst (Санкт-Петербург) в 19:00

Солнечный музыкальный глобализм. Каждая песня Markscheider kunst - словно аккумулятор солнечной энергии.

On-The-Go (Москва) в 21:00

Российская инди-поп-группа выступит с симфонический оркестром.

УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ

8 июня

Джазовый ансамбль "Монокль" (Самара) в 12:40

Джазовый коллектив исполняет широкий спектр джазовых стандартов и современных джазовых композиций.

Василий Походун Бэнд (Самара) в 14:00

Коллектив в стиле музыкальный фьюжн, смешивающий исполнительские приемы и экспрессию рока с экспериментальностью джаза.

Дайте Грэмми (Самара) в 16:00

Трио баяна, флейты и перкуссии, работающие в жанре индустриальный фольклор.

KontraBuzzZ (Самара) в 17:20

Зажигательное буги-трио с волжских берегов.

Волжский разлив (Самара) в 19:00

Атмосферный аутентичный музыкальный коллектив, работающий с исторической эстетикой Леонида Утесова.

9 июня

Puzzle Peace (Самара) в 12:00

Джазовый дуэт, виртуозно исполняющий как джазовые стандарты, так и авторские композиции.

RIVER BEND (Самара) в 13:20

Англоязычные акустические кавер-версии "боевиков" 1960-70-х годов.

The Middle Volga Social Club в 15:00

Cка, регги, рокстеди.

Lenin Street Band (Самара) в 16:40

Зажигательные мелодии аккордеона и саксофона с волжских берегов.

ЧтоЕсли (Самара) в 18:00

Светлые, добрые музыкальные композиции с нотками романтизма.

ПРО КОЗУ. Опера для девяти хоров и инструментальных групп (Москва)

Где: променад. Когда: 9 июня в 20:00.

Закрывать второй день фестиваля будет уникальное по форме действо, объединяющее оперу и театральный перформанс. Это будет настоящее шествие вдоль Волги, состоящее из самарских певцов и музыкантов, которые будут исполнять оперу с народными мотивами.

Для постановки был приглашен известный композитор Александр Маноцков - обладатель многочисленных наград, в том числе "Золотой Маски". Александр Платонович Маноцков - композитор, пишущий в жанрах от авангарда до церковной музыки и для разнообразных составов от соло до симфонического оркестра. Он переворачивает обычную ситуацию, когда слушатель движется сквозь музыку во времени, показывая взгляд со стороны композитора, когда музыкальная пьеса - это, скорее, пространство, особым образом обживаемое, преодолеваемое, запоминаемое, обходимое иногда разными маршрутами.

Площадка "Мегафон"

Где: ул. Л.Толстого. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 20:00.

Площадка "Мегафон" - это не только место, где можно отдохнуть и подзарядить свои гаджеты, но и еще одна музыкальная сцена, где можно будет встретить и послушать самых интересных молодых музыкантов Самарской области. Специально для этого партнеры фестиваля проводят конкурс музыкальных заявок, победителей которого можно будет услышать на фестивале.

Площадка "Love radio"

Где: променад. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00.

Для всех влюбленных самое романтичное радио города на Волге приготовило чувственный музыкальный подарок. В течение всего дня по фестивалю будет "бродить" мужской акапельный ансамбль.

Международная площадка "Druzhba"

Где: между улицами Л.Толстого и Красноармейской. Когда: 8 июня с 12:00 до 18:00 и 9 июня с 12:00 до 20:00.

На Международной площадке все народы дружны между собой, они объединились, чтобы познакомить вас со своей культурой, языком и традициями. Вы сможете принять участие в мастерских и играх на иностранных языках, танцевальных мастер-классах, отведать гастрономические изыски, послушать музыку и песни разных стран мира, а также больше узнать о театре. Кураторы площадки: "Альянс Франсез Самара" и Центр немецкого языка Самарского университета.

8 июня

12:00 - открытие площадки, выступление ансамбля немецкой песни;

12:00 - 19:00 - интерактивные игры "Веселый немецкий";

14:00 - 15:00 - встреча с музыкантами группы JUNO 17 (Германия);

15:00 -16:00 - немецкий с осьминогом Отто (урок для детей 5-7 лет);

16:00 - 16:30 - викторина с призами о театре и кино;

17:00 - 18:00 - мастер-класс немецкой кухни.

9 июня

12:00 - открытие площадки;

12:00 - 18:00 - игровая программа для детей и взрослых на французском языке, обучение игре "Петанк";

12:00 - 18:00 - интерактивные игры "Веселый немецкий";

14:00 - театральная викторина с призами;

14:30 - песни народов мира;

15:00 - Африка - веселый континент;

15:30 - восточные танцы с центром "Джамила";

17:00 - мастер-класс французской кухни с шеф-поваром ресторана "Спроси Француза";

18:00 - выступления творческого коллектива пантомимы "Мимикрия";

19:00 - музыка народов мира. Marvisla Trio;

19:40 - розыгрыш призов.

Объединенный лекторий

Где: пляж между улицами Ленинградской и Некрасовской. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 20:00.

Приятно во время променада между мастерскими и сценами попасть в лекторий, где профессионалы в своей области делятся знаниями и готовы ответить на все вопросы. Слоган: "Лекции об играх, в которые играют ученые от ученых, которые играют в игры".

Выступления объединены темой "Игра". Игра как область человеческого взаимодействия и форма познания; игры, в которые играют ученые; прошлое и будущее игр.

8 июня

13:00 - 14:20 Спикер "ВолгаФест"

Алиса Васильева (Москва) - менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola HBC Россия. "Игра в ассоциации: как связать глобальные цели устойчивого развития с локальными реалиями"

14:20 - 15:20 Спикер "ВолгаФест"

Ксения Перетрухина (Москва) - сценограф, художник.

15:20 - 16:40 "Человек Наук"

Наталья Масленкова (Самара), к.ф.н., доцент кафедры социологии и культурологии Самарского университета. "Исторические иллюзии компьютерных игр".

16:40 - 18:00 "Человек Наук"

Кирилл Мартынов (Москва), к.ф.н., доцент факультета гуманитарных наук Школы философии НИУ ВШЭ. "Кто владеет реальностью? Как VR-технологии заново ставят вопросы Платона".

18:00 - 20:00 Science Slam

У ученых есть 10 минут, чтобы просто и понятно рассказать о своих исследованиях, у зрителей есть возможность задать вопросы и выбрать лучшего спикера аплодисментами.

Александра Бражникова - о проблеме экологического мониторинга пресных водоемов и о том, что их научная группа сделала для ее решения.

Дмитрий Жданов - о том, как узнать, хорошо ли высушено лекарственное растительное сырье и можно ли дальше с ним работать.

Екатерина Багаутдинова - о разработке беспилотного летательного аппарата, который поможет минимизировать потери урожая в сельском хозяйстве.

Александра Сталина - о том, как понять время, в котором мы живем, и не ударить в грязь лицом, обсуждая искусство.

Василий Терещенко - о том, как беременность влияет на состояние глаз у женщин с диабетом.

9 июня

12:00 - 13:20 Спикер "ВолгаФест"

Александр Маноцков (Москва), композитор.

13:20 - 14:40 "Человек Наук"

Александр Пиперски (Москва), лингвист, к.ф.н., доцент Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник Школы филологии НИУ ВШЭ. "Искусственные языки в литературе и кино".

14:40 - 16:00 "Человек Наук"

Михаил Алексеевский (Москва), руководитель центра Городской антропологии КБ "Стрелка", антрополог, фольклорист. "Антропология городского пространства".

16:00 - 17:20 "Человек Наук"

Данил Федоровых (Москва), преподаватель Международного института экономики и финансов ВШЭ. "Игры, которые изучают экономисты".

17:20 - 18:20 Спикер "ВолгаФест"

Зельфира Трегулова (Москва), директор Третьяковской галереи. "Классический музей: взгляд на современность".

18:20 - 19:40 Спикер "ВолгаФест"

Александр Васильев, Москва - историк моды, телеведущий, журналист. "Курортная мода".

Эко-площадка "Живая Волга"

Где: променад. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00.

Искусство - это не только картины в музее. Иногда произведение художника заключается в том, чтобы создавать взаимоотношения - между людьми, с предметами, в пространстве и во времени. Могут ли вещи стать средством общения? Не слишком ли мы привязаны к некоторым вещам? И как "разорвать отношения" с ними и дать им вторую жизнь? Мастерская предлагает два необычных способа ответить на эти вопросы вместе с художницами Анастасией Рябовой и Анастасией Кизиловой. Куратор Мария Мкртычева.

8 июня 12:00-15:30. Домино "Нужно-ненужное" с художницей Анастасией Рябовой.

Что объединяет некоторые предметы: форма, материал, функция или, может быть, какие-то ваши ассоциации? Ваши ненужные вещи станут фишками, а игровое поле - площадкой для обмена одеждой, книгами, растениями или многим другим. Принесите 10 любых предметов, которые вам больше не нужны. Забирайте то, что понравилось, следуя правилам игры! Анастасия Рябова - художница, работает с виртуальными структурами, коллективными акциями, исследовательскими инсталляциями. Лауреат Премии Кандинского в номинации "Медиа-арт", преподает в школе Фотографии и мультимедиа им. А.Родченко. Живет и работает в Москве.

8 июня 16:00-19:30 "Униформа горожанина" - мастер-класс по созданию одежды с художницей Анастасией Кизиловой.

Одежда - один из способов коммуникации, который может сообщить окружающим многое о человеке: пол, возраст, род занятий, социальный статус и экономическое положение... Анастасия Кизилова предлагает трансформировать пассивную позицию пользователя городской среды в активную форму модератора реальности. Участники мастер-класса создадут объекты, аксессуары и элементы одежды из разных видов пластика, картона, бумаги и других материалов, которые можно сдавать в переработку. В конце мастер-класса пройдет перформанс - показ мод. Анастасия Кизилова - художница, выпускница Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица, кафедра дизайна костюма. Интересуется перформативными исследованиями вопросов экономики труда в искусстве и эстетики как инструмента коммуникации. Живет и работает в Москве.

Когда: 9 июня с 12:00 до 18:00 Экологические мастер-классы.

Площадка Start Up Samara

Где: между улицами Красноармейской и Вилоновской. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00.

В этом году на "ВолгаФесте" для всех, кто интересуется правилами игр в бизнесе, будет открыт шатер Регионального центра инноваций StartupSamara (ищите желтую ракету). Здесь пройдет серия открытых встреч с известными самарскими бизнесменами и цикл бизнес-игр. Будет много интересного - вы познакомитесь с людьми, которые меняют город к лучшему, и испытаете себя в роли предпринимателя.

Волга Пикник

Где: слева от ул. Льва Толстого. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00.

"ВолгаФест" - не "ВолгаФест" без вкусной еды и напитков как от домашних пекарен, так и от крупных ресторанов.

Волга Маркет

Где: справа от ул. Льва Толстого. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00.

На фестивале вы можете купить одежду и аксессуары от самарских дизайнеров. Если вы давно не обновляли свой снэпбек, шоппер уже износился и значков стало не хватать - вам сюда.

Танцплощадка

Где: Ленинградский спуск. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00.

Открытая танцевальная площадка - это место, где танцевать можно и нужно всем. На площадке будут проходить открытые мастер-классы и показательные выступления лучших танцевальных школ Самары.

Площадка Strelka Hall

Где: между улицами Красноармейской и Вилоновской. Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 20:00.

StrelkaHall - продюсерский центр современных молодежных инициатив, слоган которого - "Стрелка задает направление". С большой любовью к городу они делают современные ивенты для молодежи и всех, кому нравится жить в Самаре. В рамках работы точки проекта пройдут образовательная и интерактивная программы.

Ворк-зона "делаю":

- Мастер-классы от проекта PRAKTIKA по графическому дизайну от Карины Воскресенской. Темы: постеринг, современный коллаж, сканография.

- Занятия по современному театру и хореографии от театральной лаборатории "Самое свое". Кураторы Екатерина Мокшанкина и Дарья Досекина.

- Зона стрит-арта. Работа над созданием граффити-рисунка с привлечением гостей фестиваля. Создание арт-объекта из стикеров. Куратор - Леша Гоуст.

- Интерактивный арт-объект "Фото в кубе" от фотоклуба "Контраст".

- Настольные игры.

- Йога.

- Арт-мит-ап по рисованию с мольбертами на свежем воздухе "Артишок".

Лекторий-зона "узнаю":

- Лекция от куратора StrelkaHall Полины Дрожжиной "А так можно было?" по организации и проектированию культурных событий.

- Вебинар с куратором школы будущих трендов "ОДеЖКА" Кириллом Маркесом (Ижевск). Проект обозревает развитие современной моды в Удмуртии и России и обучает молодых дизайнеров создавать модный продукт.

- Лекция о современном театре от кураторов театр-лаборатории "Самое свое".

- Лекция о геймификации и возможностях применения современных игр в психологии от Алексея Наймарка.

Маркет-зона "приобретаю":

Бренд-точки от участников первого маркета молодых брендов Самары "Местные". Из технического оснащения на точке задействованы проектор, плазма и стойки под нее, звуковое оборудование, столы, стулья, световые прожектора. 8 и 9 июня с 12:00 до 20:00.

Площадка "Федерация парусного спорта"

Где: пляж напротив Струковского сада. Когда: 8 июня с 12:00 до 20:00 и 9 июня с 12:00 до 15:00.

На площадке ФПС Самары будет организован "Музей паруса под открытым небом", где представят морскую атрибутику, спортивную яхту "Кадет", в небо взметнется парус. Здесь вы узнаете об истории парусного спорта Самары, которому в этом году исполнилось 110 лет, познакомитесь с книгой М.В.Кольцова "Волга. Самара. Жизнь под парусами".

Для детей и взрослых пройдут мастер-классы по вязанию морских узлов, изготовлению корабликов в технике оригами. Откроется творческая мастерская "Яхтинг как вдохновение".

Вдоль набережной по Волге пройдет демонстрация парусных яхт и катамаранов, после чего на берегу организуют выставку парусников.

На пляже у воды с 14:00 до 15:00 - демонстрация парусных яхт, катамаранов на воде вдоль набережной (если позволят погодные условия).

На пляжной линии у воды

с 15:30 до 18:00 - Выставка катамаранов, яхт;

с 12:00 до 20:00 - Экспозиция "Музей Паруса под открытым небом";

с 12:00 до 20:00 - "Яхтинг как вдохновение" - творческая мастерская;

с 12:00 до 13:00, с 16:00 до 17:00 - "Бумажная флотилия" - мастер-классы по изготовлению корабликов;

с 13:00 до 14:00, с 15:00 до 16:00 - Мастер-классы по вязанию морских узлов (для детей и взрослых);

с 14:00 до 15:00 - "Свистать всех наверх!" - игровая программа.

9 июня

с 12:00 до 15:00 - "Яхтинг как вдохновение" - творческая мастерская;

с 12:00 до 14:00 - Мастер-классы по вязанию морских узлов (для детей и взрослых);

с 12:00 до 15:00 - "Бумажная флотилия" - мастер-классы по изготовлению бумажных корабликов;