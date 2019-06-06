Самарчанка начала гнить заживо после пластической операции

Жительница Самары Велеслава Григорьева пытается привлечь к ответственности сотрудников Центра косметологии и пластической хирургии им. С.В.Нудельмана в Екатеринбурге, едва не сделавших ее инвалидом, сообщает samara.kp.ru.

Женщина захотела сделать подтяжку груди, подкопила денег и стала искать подходящую клинику. Такую, как она думала, Велеслава нашла в Екатеринбурге. Врачи обещали ей, что шрамов от операции у нее почти не останется.

Клиентке сделали коррекцию груди, результат женщине понравился, и она уехала домой. Но уже через две недели грудь деформировалась. "Это было не увеличение груди, а только коррекция. Имплантаты мне не вставляли. Я посоветовалась со столичными пластическими хирургами. Мне сказали, что врачи сделали ошибку", - вспоминает Велеслава.

В клинике Нудельмана новый хирург согласился исправить ошибку, но при этом выставил пациентке новый счет. Кроме того, в качестве бонуса ей предложили липосакцию и липофилинг. Женщину заверили, что это несложная операция, и пообещали скидку за первую ошибку. Наутро Велеслава проснулась с почерневшей ягодицей, из которой сочилась жидкость. Хирург посоветовал ей ехать домой, поделать массаж и физиотерапию.

Через месяц женщина уже не могла ни ходить, ни сидеть. Велеслава снова поехала в Екатеринбург. В клинике ей сделали проколы в ягодице, но это не помогло. Тогда она обратилась к другим врачам, и те в один голос сказали: абсцесс. Вот только исправлять ошибку пластических хирургов никто не решался - слишком велика была ответственность.

Тогда Велеслава обратилась в клинику пластической хирургии в Москве. Там врачи посоветовали срочно ехать в гнойное отделение столичной больницы. Женщине сказали, что часть ягодицы придется удалить, иначе не удалить гной. Если бы она еще немного протянула с обращением к специалистам, то стала бы инвалидом.

На операцию и восстановление после нее самарчанка потратила почти 3 млн рублей. "Я писала письма с претензиями к клинике. Настаиваю на возмещении за нанесенный вред моему здоровью и хочу привлечь к ответственности хирурга, который допустил ошибку. Он до сих пор работает в клинике. Представляете, сколько таких случаев может быть?" - удивляется Велеслава.

За помощью в привлечении виновных к ответственности женщина обратилась к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну. Как сообщается на сайте парламентария, в настоящее время следственными органами по Верхне-Исетскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело, Велеслава Григорьева признана потерпевшей. Кроме того, она просила депутата взять на контроль проведение экспертизы, которая станет объективным свидетельством недобросовестных действий пластических хирургов.

"Я попрошу установить жесткий надзор за вашим делом и за соблюдением всех процедур проведения экспертизы", - пообещал Александр Хинштейн.