Первый этап конкурса "Химия добра" показал востребованность инициативы ТОАЗа

ПАО "Тольяттиазот", крупнейший производитель аммиака в России, завершает обработку заявок на первом этапе конкурса "Химия добра".

Конкурс "Химия добра" взял старт в январе этого года. Его суть состоит в том, что предприятие отбирает самые интересные социальные инициативы и выделяет гранты на их реализацию. С 1 января по 30 апреля было подано 52 заявки от более 40 организаций Тольятти и Ставропольского района на общую сумму, превышающую 13 млн рублей.

ПАО "ТОАЗ" решил поддержать значимые инициативы, направленных на решение актуальных проблем региона и развитие его социальной и культурной среды. Предложенные на конкурс проекты охватывают самые разнообразные области социальной работы - от патриотического воспитания молодежи до театральных постановок и от помощи детям с нарушениями развития до спасения бродячих животных.

В конкурсе участвовали некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления. Тематика предложенных проектов разнообразна. Это развитие социальной поддержки и защиты граждан, образования, науки, культуры, искусства, просвещения, физической культуры и массового спорта, комфортной городской среды, экологических инициатив и волонтерских движений.

"Мы впечатлены активностью городских организаций, с энтузиазмом принявших в нем участие. Уже сейчас видно, насколько различается уровень проработки проектов. Но, думаю, со временем он будет выравниваться. Нас очень порадовало, что в Тольятти есть идеи о том, как сделать жизнь горожан лучше, насыщеннее и интереснее. Надеюсь, что помощь ТОАЗа позволит многим из них реализоваться", - отметила заместитель генерального директора, директор по связям с общественностью ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Юлия Петренко.

Обработка заявок первого этапа конкурса и отбор тех из кандидатов, которым предстоит защита проекта перед экспертным советом, близки к завершению. Результаты первого этапа будут подведены в конце июня.

А сейчас продолжается прием заявок на второй этап конкурса. Рассмотрение проектов, поданных на него, пройдет с 1 октября по 15 ноября.

ТОАЗ намерен предоставить победителям гранты на реализацию социальных и культурных проектов в Тольятти и Ставропольском районе в размере от 50 тыс. до 400 тыс. рублей.