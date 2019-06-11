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Tele2 и фонд "Навстречу переменам" провели благотворительный утиный заплыв

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор Tele2 выступил партнером благотворительного заплыва резиновых утят, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам". Все собранные во время заплыва средства пойдут на поддержку организаций, работающих с детьми.

Фото: предоставлено Tele2

Всероссийский благотворительный утиный заплыв проводится ежегодно для привлечения внимания к инициативам социальных предпринимателей России. В этом году он состоялся 1 июня в московском парке "Красная Пресня" в рамках фестиваля Metro Family. За гонкой 665 резиновых утят наблюдали около тысячи гостей из Москвы и других российских городов. Организаторы собрали более 100 000 рублей. Эти средства будут направлены на поддержку социальных предпринимателей, которые улучшают жизнь детей и подростков и защищают их интересы.

В день мероприятия все резиновые утята были выпущены в водоем Краснопресненского парка и с помощью брандспойта поплыли к финишной черте по специально огороженному маршруту. Владельцы трех самых быстрых уточек и хозяин "спортсмена", который добрался до финиша последним, получили призы от Tele2. Поощрительные подарки от партнеров заплыва получили обладатели еще 10 "спортсменов", выловленных случайным образом.

В течение дня гости фестиваля могли лично познакомиться с представителями фонда "Навстречу переменам" и подробнее узнать об их работе. Также в этом году для посетителей заплыва Tele2 и фонд "Навстречу переменам" организовали "Лекторий для осознанных родителей" — мероприятие, на котором родители могли узнать больше о взаимодействии со своими детьми и научиться преодолевать сложности воспитания. Среди спикеров лектория были психолог Дмитрий Калыгин, частный детектив Екатерина Шумякина, психолог и клоун-терапевт Филипп Жевлаков, а также Маргарита Ребецкая, руководитель инклюзивного театрального проекта "ВзаимоДействие" и артистка ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Благотворительные утиные заплывы уже много лет проводятся в разных странах мира. В России мероприятие впервые было организовано в 2013 году фондом "Навстречу переменам", с тех пор акция проходит ежегодно.

В число организаций, которые получают поддержку фонда "Навстречу переменам" в этом году, входят:

  • проект по подготовке детей с нарушенным слухом к ЕГЭ (Тула);
  • производство специальной продукции для недоношенных детей "Шерстяная терапия" (Архангельск);
  • база отдыха и ретрит-центр для семей с особыми детьми (Псковская область);
  • приложение для повышения уровня культуры и знаний у глухих людей (Новосибирск);
  • благотворительный фонд помощи родителям после потери ребенка, при беременности, родах или в первые месяцы жизни ребенка "Свет в руках" (Москва).

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам":

"Одна из миссий фонда — популяризация идеи социального предпринимательства в стране, и проведение утиного заплыва — прекрасный шанс реализовать ее. В этом году мы не только привлекли внимание к нашей программе с помощью мероприятия, но и запустили новый формат образовательного мероприятия — "Лекторий для осознанных родителей". Благодаря ему многие родители открыли для себя что-то важное и ушли с пониманием, как строить сложные диалоги со своим ребенком. Мы гордимся, что все больше людей получают поддержку от нас разными способами, и убеждены, что в этом и состоит социальный эффект помощи тем, кто в ней нуждается".

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