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Здравоохранение Общество

Внедрение "бережливой поликлиники" заметно изменило работу Кинельской центральной больницы

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главврач Кинельской центральной больницы города и района Сергей Плешаков заботится о перспективах развития учреждения, потому что уверен — счастливое завтра начинается сегодня.

Фото: Екатерина Климова

"Служу России и кинельскому народу"

Кинельская центральная больница города и района — организация немаленькая, тут трудятся примерно 1000 человек. С 2012 года руководит ею бывший военврач Сергей Плешаков. "Служу России и кинельскому народу", — любит повторять он.

Сегодня по целевым направлениям из Кинеля в медуниверситете учатся примерно 80 студентов, готовящихся стать врачами разных специальностей.

"Это наша смена", — отмечает Плешаков. Городские и районные власти помогают обеспечивать молодых специалистов жильем — недавно, например, "нашли свой дом" две медсестры. Вторая составляющая успеха — матчасть. Главврач неустанно трудится над обновлением оборудования — пишет заявки в областное министерство, которое, надо отдать ему должное, вниманием Кинельскую ЦБГиР не обходит. Благодаря принципиальной политике губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и министра здравоохранения региона Михаила Ратманова, направленной на поддержку муниципальных больниц, появились долгожданные и очень нужные аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ в детской поликлинике, открылся новый ФАП в селе Вертяевка. Администрация Кинеля помогла закупить два автомобиля "Лада-Нива" для оказания неотложной помощи на дому. Администрация Кинельского района приобрела 10 кардиографов, автомобиль "Лада-Веста" и многое другое.

Подкупает же в Сергее Плешакове еще и то, что нет в нем "докторского снобизма" — он несколько раз повторяет, что, как бы ни был хорош врач, без активной помощи и желания самого пациента усилия его успехом не увенчаются. Потому, например, столько внимания в ЦБГиР уделяется диспансеризации — ведь профилактика заболевания всегда лучше и дешевле лечения, да и лечение на ранних стадиях намного эффективнее. И "настоящая", а не "для галочки" диспансеризация — дело очень важное и нужное. С этими словами Сергей Плешаков отправляет нас в свою поликлинику — там не только прошел совсем недавно ремонт, но и вовсю уже действует новая федеральная программа.

Там, где людям удобно

Заведующая поликлиникой Кинельской ЦБГиР Елена Журавлева встречает нас в своем рабочем кабинете с улыбкой и вниманием, несмотря на постоянно отвлекающие ее "по работе" звонки и обращения подчиненных. И рассказывает, как по собственной инициативе в числе первых попали они в проект "Бережливая поликлиника".

Изменения видны буквально начиная со входа — появилась зона комфортного ожидания с уютными диванами, а возле нее — новая, открытая регистратура с инфоматами, разобраться в работе которых помогает специальный администратор, и приветливыми и улыбчивыми регистраторами. Их существенно разгрузили, сняв с них основную "повинность" работников медицинских регистратур — ответы на постоянные телефонные звонки. Ими теперь занимается специальный колл-центр, где работают два сотрудника. Также идет электронная запись, через Интернет, так что очередей в коридорах, где бабушки часами ждут приема врача, в поликлинике больше нет.

Появились и кабинет дежурного врача, и кабинет доврачебной помощи (существенно облегчающий сбор всяких направлений и прочих бумажек), и отделение диспансеризации (со своим процедурным кабинетом), пункт онлайн-записи к врачам-специалистам по всей области. "Разумный и рациональный подход к вещам, многим из которых раньше не придавалось особого значения, дает потрясающие результаты, — отметила Елена Журавлева. — Растет производительность труда, а самое главное — наши пациенты меньше жалуются и больше благодарят".

Главное же, что заметно в глазах Сергея Плешакова, Елены Журавлевой и всех сотрудников, которые попадались нам на пути, — живой интерес к своей работе, заряженность на развитие и созидание. Говоря проще — позитивный настрой.

Сергей Плешаков, главный врач Кинельской центральной больницы города и района:

— Хочу поздравить всех с Днем медицинского работника. Давайте доверять друг другу. Как не бывает счастливых семей без взаимного доверия детей и родителей, так и в любом деле, особенно в заботе о здоровье людей, без этого никаких положительных результатов добиться нельзя.

Гид потребителя

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