Жители Самары получили муниципальные награды

В городской думе состоялось вручение почетных знаков "За заслуги в воспитании детей" и "За самоотверженность". Награды получили представители пяти семей, а также двое самарских полицейских, проявивших отвагу на боевом посту.

Почетные знаки "За заслуги в воспитании детей" и "За самоотверженность" были учреждены решением думы осенью 2014 года. За это время награды получили 20 самарских семей, где детям прививают нравственные ценности и помогают развивать таланты. Еще десять жителей Самары поощрены за самоотверженность, проявленную при спасении жизни и сохранении здоровья людей.

"Каждый человек знает, как трудно стать для ребенка примером и авторитетом. Успешные родители достойны признания и поощрения. Это понимают на всех уровнях власти, — отметил председатель думы Алексей Дегтев. — В России продолжается программа "Десятилетие детства". Многое делается для повышения престижа семейных ценностей. Надеемся, что и наша награда внесет свой вклад в это благое дело".

В этом году знак "За заслуги в воспитании детей" получили семьи Михаила и Юлии Григорьевых, Ербулата и Одиги Ксюповых, Андрея и Юлии Кудряшкиных, Александра и Натальи Наянзиных, Дамира и Екатерины Юнушевых. Их дети хорошо учатся, профессионально занимаются живописью, спортом, поют и играют на нескольких инструментах.