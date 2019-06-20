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Кино Культура

Создатель фильма "Горько!" снимет трагикомедию про Грушинский фестиваль

МОСКВА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Создатель фильма "Горько!" Жора Крыжовников снимет фильм про семью, которая едет на Грушинский фестиваль авторской песни, сообщает tass.ru со ссылкой на самого режиссера.

Рабочее название картины — "Дорога на Джомолунгму", продюсер ленты — Илья Стюарт. "Это должна быть такая яркая солнечная история про семью, которая едет на Грушинский фестиваль, — пояснил Крыжовников. — Отец семейства мечтает спеть там песню собственного сочинения".

Режиссер добавил, что хотел бы снять роудмуви. "Едут все, трое детей, муж, жена, — пояснил Крыжовников. — Отец хочет сделать их лучше, научить их мудрости. В фильме будет череда комедийных ситуаций, но и драматическая нотка — главный герой смертельно болен, это его попытка исполнить свою лебединую песню".

Предполагается, что главные роли исполнят Сергей Бурунов, Анна Михалкова, Семен Трескунов и певица Монеточка. Общий бюджет — 160 млн руб., у Минкультуры создатели просят 70 млн рублей. Прокат планируется на май 2021 года.

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