Создатель фильма "Горько!" снимет трагикомедию про Грушинский фестиваль

Создатель фильма "Горько!" Жора Крыжовников снимет фильм про семью, которая едет на Грушинский фестиваль авторской песни, сообщает tass.ru со ссылкой на самого режиссера.

Рабочее название картины — "Дорога на Джомолунгму", продюсер ленты — Илья Стюарт. "Это должна быть такая яркая солнечная история про семью, которая едет на Грушинский фестиваль, — пояснил Крыжовников. — Отец семейства мечтает спеть там песню собственного сочинения".

Режиссер добавил, что хотел бы снять роудмуви. "Едут все, трое детей, муж, жена, — пояснил Крыжовников. — Отец хочет сделать их лучше, научить их мудрости. В фильме будет череда комедийных ситуаций, но и драматическая нотка — главный герой смертельно болен, это его попытка исполнить свою лебединую песню".

Предполагается, что главные роли исполнят Сергей Бурунов, Анна Михалкова, Семен Трескунов и певица Монеточка. Общий бюджет — 160 млн руб., у Минкультуры создатели просят 70 млн рублей. Прокат планируется на май 2021 года.