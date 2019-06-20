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Культура

В художественном музее покажут театрализованный перформанс "Теория облаков"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) 27 июня в 19:00 покажут благотворительный спектакль "Теория облаков".

"Теория облаков" - театрализованный перформанс, идея создания которого принадлежит самарской поэтессе Людмиле Капитоновой. В основе постановки - ее поэзия. Роли исполняют актеры "Уместного театра", а декорации создали художники, рисующие светом.

Вечер организован благотворительным фондом "Источник Веры". Участники спектакля отказались от гонорара, и все собранные средства пойдут на создание в Самаре образовательного центра для детей с тяжелыми формами ДЦП.  

Лишь единицы из таких детей могут посещать общеобразовательные учреждения. Подавляющее большинство - около 200 детей - не включены в систему инклюзивного образования и вынуждены оставаться на домашнем обучении. Это резко ухудшает качество жизни детей и сужает их перспективы.

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