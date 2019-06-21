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Пожары Происшествия

В центре Самары ночью загорелся отселенный двухэтажный дом

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 июня, в 23:21 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Вилоновской, 57, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела крыша отселенного двухэтажного дома на площади 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 20 человек, которые использовали шесть спецмашин.

Пожар удалось ликвидировать в 0:02 уже 21 июня.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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