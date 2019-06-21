Власти региона утвердили документацию по планировке на 3-й просеке образовательного центра на 600 мест

Власти региона утвердили документацию по планировке территории для размещения в Октябрьском районе Самары образовательного центра на 600 мест. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства Самарской области.

Напомним, образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием по работе с одаренными детьми должно появиться на 3-й просеке, 3,5. Площадь участка составляет около пяти гектаров. Сейчас на нем размещаются неэксплуатируемые спальные корпуса детских оздоровительных лагерей. При этом часть земельного участка, отведенного под проектирование и строительство объекта, находится в водоохраной зоне.

Предполагается, что обучающимися регионального образовательного центра станут обучающиеся старшей ступени обучения (8-11-х классов) образовательных организаций Самарской области. Плановая численность обучающихся Центра составляет 600 человек, в том числе в перспективе планируется обучение до 320 иногородних обучающихся.

В единый комплекс Центра должны войти учебный корпус, столовая, физкультурно-спортивный центр, центр внеурочной деятельности. Все части комплекса Центра должны быть соединены, чтобы из одной части можно было попасть в другую, не выходя на улицу. При проектировании должна быть предусмотрена возможность в перспективе включения в ансамбль зданий корпуса гостиницы для проживания иногородних обучающихся на 320 человек. Вокруг территории планируется выполнить решетчатое ограждение длиной 1,6 км. На въезде на территорию Центра необходимо оборудовать пропускной пункт. Длина здания ориентировочно должна составить 270 м, ширина — 20-30 м, этажность — не более четырех этажей. Общая площадь комплекса ориентировочно должна быть около 18,5 тыс. кв. метров.

При этом предельная стоимость строительства объекта не должна превышать 502,9 млн рублей.