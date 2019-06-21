Сызранский район возглавила Виктория Кузнецова

В пятницу, 21 июня, собрание представителей Сызранского района избрало главой муниципалитета Викторию Кузнецову, рассмотрев решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур на эту должность.

Виктория Александровна Кузнецова родилась в 1979 году в Сызрани. Окончила вуз по специальности "Финансы и кредит". Начинала карьеру с должности кладовщика в муниципальных предприятиях города. С 2002 года работала в межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №3 по Самарской области, дослужившись до поста начальника отдела камеральных проверок №2.

В 2016 году Викторию Кузнецову назначили председателем Счетной палаты Сызранского района, а в январе 2017 года она перешла на работу в администрацию Сызранского района на должность руководителя финансового управления. С ноября 2018 года - первый заместитель главы района, а с декабря того же года исполняет обязанности главы района.