Валерий Бондаренко в июле покажет три кинопремьеры

В июле в самарском кинотеатре "Художественный" в авторской программе "Страх высоты" с Валерием Бондаренко" киновед покажет и обсудит со зрителями три новых фильма.

4 июля, в 19:00, пройдет премьера фильма — обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля-2019 — "Паразиты" /Gisaengchung (Южная Корея, 2019, 18+). Режиссер картины — Пон Джун-хо. 9 июля, в 19:00, Валерий Бондаренко покажет новый фильм Оливье Ассайаса "Двойная жизнь" / Doubles vies (Франция, 2017, 16+). 11 июля, в 19:00, состоится премьера фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают" / The Dead Donʼt Die (Швеция, США, 2019, 18+).