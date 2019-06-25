На празднике присутствовали выпускники, ведущие преподаватели СамГМУ, коллеги и гости. Поздравили бывших студентов также министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов и почетная выпускница СамГМУ, главный врач Ульяновского областного Центра медицинской профилактики Валентина Караулова.

Торжественное собрание открыл ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, председатель Самарской губернской думы, Председатель совета ректоров вузов Самарской области, профессор Геннадий Котельников.

Он отметил, что для выпускников — 2019 это особый праздник еще и потому, что в этот год Самарский государственный медицинский университет отпраздновал свое 100-летие.

"За вековую историю вузом было подготовлено для российского здравоохранения более 80 тысяч специалистов. И вот новый юбилейный выпуск. Для вас — это только начало профессионального становления. Вы получили прекрасную подготовку, и немалую роль в этом сыграли собственные клиники, возможность использовать в практической подготовке мощности крупных лечебных учреждений губернии, 21 из которых имеют статус клинических. Свои знания и опыт вам передавали блестящий профессорско-преподавательский состав, кандидаты медицинских наук", — сказал Котельников.

Он также пожелал выпускникам работать с полной отдачей и любовью к профессии, здоровья и успехов.

В адрес выпускников поступила поздравительная телеграмма от министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой. Министр поздравила выпускников с успешным завершением обучения в медицинском вузе. В тексте поздравления было особо отмечено, что бывшие студенты вплотную приблизились к реализации своей мечты — стали врачами и получили эту благородную профессию в одном из лучших медицинских вузов страны, где особое внимание уделяется инновационным технологиям в учебном процессе, а высокое качество обучения достигается за счет интеграции науки и образования. Министр пожелала выпускникам пронести интерес к профессии через всю жизнь, счастья, благополучия и реализации поставленных задач!

Поздравил выпускников и министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.

"Вы выбрали прекрасную и благородную профессию, и мы ценим этот выбор. Кадровый вопрос для здравоохранения очень важный. Каждый выпускник может обратиться напрямую в министерство здравоохранения Самарской области, чтобы высказать свои пожелания по трудоустройству. Мы используем все возможности, чтобы большинство выпускников нашли себе достойную работу на самарской земле", — сказал министр.

Пожелала выпускникам найти свою дорогу в жизни и в профессии и почетная выпускница СамГМУ, советник-наставник при губернаторе Ульяновской области по направлению "Здравоохранение", заместитель председателя Медицинской палаты Ульяновской области, главный врач Ульяновского областного Центра медицинской профилактики Валентина Караулова.

В течение 15 лет возглавлял студенческое научное общество СамГМУ почетный профессор СамГМУ, заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии, профессор Владимир Куркин. Он также поздравил выпускников: "Начинается новый ответственный этап вашей жизни. Мы щедро дарили вам свои знания и опыт. Есть все основания вами гордиться, ведь многие из вас проявили себя во всех сферах студенческой жизни, что очень важно и в студенческой науке. Уверен, что вас ждут замечательные перспективы, — отметил Куркин. Большое счастье видеть, как вчерашние студенты становятся ординаторами, аспирантами, преподавателями, врачами и учеными". Он также пожелал выпускникам отдавать все свои силы и талант любимому делу, новых успехов и побед. В ходе торжественного мероприятия 63 выпускника получили дипломы с отличием. Вместе с дипломами выпускники получили благодарственные письма СамГМУ. Лучшим выпускникам были вручены нагрудные знаки "За успехи в высшем образовании и научной деятельности". Также прошли награждения благодарственными письмами министерства здравоохранения Самарской области и благодарственными письмами министерства здравоохранения Ульяновской области.

В своем ответном слове выпускники поблагодарили преподавателей за те знания и опыт, которые они получили в стенах вуза.

В ходе торжественного мероприятия молодые врачи также приняли клятву врача Российской Федерации. Они торжественно поклялись честно исполнять свой врачебный долг, внимательно и заботливо относиться к пациентам, посвятить все свои знания и умения профессии, беречь и развивать благородные традиции медицины.