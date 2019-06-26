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ГК СИНКО: генерация пользы

"Гормональный" вечер в Метиде обещает раскрыть рецепты здоровой жизни

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: предоставлено ООО "Метида"

"Медгард" и "Метида" организуют в ТЦ "Империя" 3 июля в 18:30 полезную встречу с врачом-эндокринологом, к. м. н. Екатериной Ворожцовой (16+).

Доктор расскажет, как правильно питаться и как "отбалансировать" гормоны, а помимо тематической части гостям приготовлены наивкуснейшие "Творюхи от Андрюхи" и розыгрыш сертификатов "на здоровое тело" от "Медгарда" и на "здоровый дух" от Метиды.

Это отличная возможность задать доктору важный для вас вопрос.

Вход свободный, но по предварительной регистрации. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке — https://metida-books.timepad.ru/event/1009049/".

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