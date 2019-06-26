Министр здравоохранения Самарской области ответит на вопросы жителей региона

В четверг, 27 июня, в социальной сети "Одноклассники" (Ок.ru) пройдет прямой эфир с министром здравоохранения Самарской области Михаилом Ратмановым.

Задать вопросы главе ведомства можно будет во время трансляции либо уже сейчас в комментариях под анонсом.

В настоящий момент уже поступило свыше 200 обращений к министру. Большая их часть касается доступности записи на диагностические обследования, очередей к узким специалистам, условий пребывания в медицинских учреждениях, зарплат медиков и лекарственного обеспечения, есть и конкретные вопросы к чиновнику.

Наиболее острые из них Михаил Ратманов прокомментирует в прямом эфире. Также в ведомстве пояснили, что все вопросы будут доведены до компетентных лиц, а их решение — до адресатов.

Это первый подобный пример диалога власти в социальных сетях в прямом эфире. Начало эфира в 15.30.