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Кино Культура

Самарский режиссер Владимир Метальников завершил съемки нового фильма ужасов

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский режиссер Владимир Метальников завершил работу над новым фильмом ужасов "Домовой", пишет "Самарская газета". У картины три альтернативные концовки. Их могут выбирать сами зрители.

"Скорее всего, наша любительская картина станет первым интерактивным фильмом ужасов в России. Мы создали несколько концовок, как в популярной полнометражке "Черное зеркало". Зритель сам решает, что будет делать персонаж. Исходя из этого формируется новый сюжет. Картину мы покажем на платформе онлайн-кинотеатра, который появился недавно", - рассказал Метальников.

По его словам, договоренность об этом уже имеется. Выход "Домового" планируется на конец лета этого года.

Напомним, предыдущий короткометражный фильм Метальникова - "Babayka" - был признан "Самым страшным самарским фильмом 2017 года" и стал лауреатом семи международных конкурсов. Новый проект также будет выдержан в эстетике фильмов ужасов.

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