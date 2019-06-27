Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Филиал "Макрорегион Поволжье" ООО ИК "СИБИНТЕК" внедряет системы автоматизации и мониторинга на предприятиях нефтегазовой отрасли Самарской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей и Республики Удмуртия.

Учесть все

ООО ИК "СИБИНТЕК" — компания, которая вряд ли нуждается в дополнительном представлении. Один из крупнейших и авторитетных системных интеграторов и поставщиков IT-услуг обеспечивает высокотехнологичное сопровождение в Самарской области нефте- и газодобывающих компаний, нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, занимающихся транспортировкой "черного золота", сервисным обслуживанием и т. д. Также филиал "Макрорегион Поволжье" обслуживает нефтегазовые предприятия Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей и Удмуртии — всего 62 предприятия.

"Потребность в наших услугах настолько велика, что мы ежегодно растем и развиваемся, вводим новые направления. Традиционно основное внимание наши заказчики уделяют учету нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимии, контролю качества нефтепродуктов, повышению точности средств измерения на всех этапах производственного процесса. Особое внимание — вопросам охраны труда и обеспечению безопасности. Там, где не обойтись без участия людей, используются технологии слежения за основными показателями жизни и здоровья. Всех интересует создание таких систем, которые могут анализировать и правильно подсказывать работникам их действия в режиме реального времени", — отметил директор филиала "Макрорегион Поволжье" ООО ИК "СИБИНТЕК" Константин Кудряшов.

Обеспечивая качество

Одно из главных для компании направлений — автоматизация системного управления технологическими процессами (АСУТП) и контрольно-измерительные приборы (КИП). Регионально-производственные управления филиала практически интегрированы в структуру заводов-клиентов. Не менее важен учет нефтепродуктов. Специалисты СИБИНТЕК обеспечивают работу системы мониторинга и учета движения нефти на всех предприятиях в режиме онлайн и собирают ее в единую базу данных.

фото: Андрей Савельев Константин Кудряшов, директор филиала "Макрорегион Поволжье" ООО ИК "СИБИНТЕК": — Главный тренд сегодня — использование огромного массива данных, генерируемых на всех этапах производственных процессов. Их правильная интерпретация, возможность гибко планировать поставки сырья и материалов, прогнозировать и предупреждать поломки, сбои и аварии — это и есть цифровизация, о которой так много говорят. Предприятия едва успевают создавать или модернизировать инфраструктуру после каждого нового технологического скачка. Да это и не всегда экономически целесообразно. Компания СИБИНТЕК готова избавить заказчиков от такой необходимости — достаточно рассказать, какую задачу необходимо решить, а всю экспертную нагрузку по разработке оптимальных решений мы берем на себя.

В прошлом году филиал реализовал крупную программу по строительству и обустройству узлов учета сырой нефти в Оренбургской области — всего около 30 точек учета, через которые проходит добытое в Самарской и Оренбургской губерниях "черное золото". Все данные автоматически в режиме онлайн попадают в единую систему крупнейшей российской нефтегазовой компании, а также в контролирующие организации.

Аналогичные программы автоматического учета в тестовом режиме сейчас начинают работать на нескольких нефтеперерабатывающих заводах Поволжского региона, а на одном из них систему планируют запустить уже в этом году.

ЦОД — точка притяжения

Очень востребованное направление работы — ИТ, телеком, инфраструктура и связь — все, что связано с передачей, обработкой и хранением данных, а также разработкой программного обеспечения и информационной безопасностью, корпоративными информационными системами и т. д. Это направление особенно важно в условиях глобальной цифровизации — от бесперебойной работы IT-сервисов зачастую зависит весь бизнес.

Поэтому большой популярностью пользуется новый облачный сервис СИБИНТЕК — единый Центр обработки данных (ЦОД). Значительные мощности позволяют ЦОД хранить, систематизировать и обрабатывать всю информацию, счета, накладные, финансовую и иную отчетность, вести учет нефтепродуктов. Такая информация должна быть надежнейшим образом защищена, и компания с этим успешно справляется. У каждой серверной стойки имеется по два-три "зеркала", которые физически расположены в разных местах. Поэтому даже если что-то случится с одним из них, информация не пропадет. Кроме того, особое внимание уделяется информационной безопасности — создана многоступенчатая система защиты.

Следить буду строго! Демонстрация мобильного комплекса

"Использование ЦОД позволяет максимально уходить от человеческого фактора при обработке данных, а также обеспечивает защиту от вирусных угроз — ведь компьютер предприятия взаимодействует только с защищенной системой ЦОД. Кроме того, нашим клиентам нет необходимости создавать и содержать собственные серверные комнаты и сотрудников для их обслуживания", — говорит Константин Кудряшов.

г. Самара, ул. Куйбышева, 97/Ленинградская, 27

Телефон: 8 (846) -205-80-77

Филиал "Макрорегион Поволжье" ООО ИК "СИБИНТЕК"

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