Фестиваль "Тремоло" состоится в Тольятти с 30 июня по 2 июля

В Тольятти с 30 июня по 2 июля (б/о "Волна", Портпоселок, Комсомольское шоссе, 68) пройдет Фестиваль музыки и искусств "Тремоло" ("Классика над Волгой").

Оркестры, вокалисты, артисты из ведущих театров России и зарубежья собираются под открытым небом на берегу Волги. В этом году программу 30 июня откроет фестиваль для детей "Тремоло детям" (вход свободный), а 1 и 2 июля в рамках взрослой программы "Тремоло" (6+) над Волгой прозвучит классика.

30 июня, в 15:00, фестиваль "Тремоло детям" начнется с награждения лауреатов V Открытого областного конкурса рисунков "Музыка на бумаге". Конкурс проводился с апреля по июнь, тема — музыка. Из 300 работ жюри выбрало 19 победителей. Лучшие работы станут серией фирменных открыток "Тремоло". Лауреатам I степени вручат билеты на вечернюю программу "Тремоло".

В 15:30 начнется мастер-класс по изобразительному искусству "Музыка в коллаже". Ведущие — креативный директор "Тремоло" Елена Стрельникова и декоратор фестиваля Нина Лебедева. Участники мастер-класса создадут фантазийные коллажи из бумаги на тему искусства.

Основная программа фестиваля состоится 1 и 2 июля, в 20:00, на летней террасе ресторана "Амбар".

1 июля выступит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр "Губернаторский" (Ульяновск) под управлением маэстро Фабио Мастранджело (Санкт-Петербург) с академическим вокалом лауреатов конкурса "Великая опера. Голоса будущего" (Санкт-Петербург).

2 июля зрителей ждет концерт "Будь моей любовью". Лирическая классика в исполнении молодых музыкантов и знаменитые на весь мир голоса: Симфонический оркестр Уральской государственной консерватории (Екатеринбург) и солисты Московского театра "Новая опера им. Е. В. Колобова" (Москва). Дирижер — Андрей Колясников (Екатеринбург).

Вход на вечернюю программу "Тремоло" по билетам.